Україна мало не розгромила команду НАТО у симуляції кібервійни за російським сценарієм, - FT

Українська команда ледь не завдала поразки "супротивнику" з НАТО під час триденних навчань із протидії кібератакам та дезінформації, які моделювали реальні сценарії російських гібридних загроз. Представники Альянсу вирвали перемогу лише з мінімальною різницею.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про навчання

Тренування відбулися в польському місті Бидгощ на базі Спільного центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (Jatec) –– це єдина офіційна установа Альянсу, яка спільно укомплектована та керується як офіцерами НАТО, так і українськими фахівцями (третину з 60 співробітників центру складають представники ЗСУ, Міноборони та спецслужб України).

У межах навчань міжнародне журі, до якого увійшли провідні науковці та фахівці з дезінформації, змоделювало три кризові сценарії на прикладі вигаданих держав:

Тотальна кібератака на енергетичну мережу віртуальної країни Перантса з боку її агресивного авторитарного сусіда — країни Карті; Штучно спровокована масштабна повінь; Захоплення хакерами національної банківської системи.

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Програш

Українським представникам випала роль грати за команду "агресора" (країну Карті). Українці у ролі "нападника" заполонили соціальні мережі тисячами повідомлень, згенерованих штучним інтелектом, які таврували владу Перантси в тотальній корумпованості та повній некомпетентності. Команда НАТО у відповідь спромоглася на стандартні заклики до "національної єдності".

За оцінками журі, команда "Карті" лише з невеликим відривом поступилася у двох сценаріях. За словами директорки Центру цифровізації Бундесверу, учасники з боку України продемонстрували вищу креативність, кращі навички роботи з ШІ та загалом швидший темп роботи порівняно з командою НАТО.

Серед причин поразки "агресора" — нездатність підтримувати послідовний наратив із невеликою кількістю ключових повідомлень. Проте українська сторона оскаржила цей висновок: "У реальному житті ключові меседжі змінюються щодня — подивіться, що робить Росія".

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Взаємовигідний обмін досвідом

Для України участь у подібних заходах під егідою НАТО є надзвичайно важливим інструментом прямої та глибокої інтеграції в структури Альянсу, особливо в умовах, коли швидкий політичний вступ країни до блоку наразі є малоймовірним.

Цей процес є абсолютно двостороннім: поки Збройні Сили України діляться з європейськими та американськими колегами своїм унікальним бойовим досвідом у сферах масового застосування безпілотників, ведення сучасної електронної боротьби та використання децентралізованих командних структур, Київ натомість отримує прямий доступ до передового програмного забезпечення та інженерних можливостей НАТО.

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