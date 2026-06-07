Україна мало не розгромила команду НАТО у симуляції кібервійни за російським сценарієм, - FT
Українська команда ледь не завдала поразки "супротивнику" з НАТО під час триденних навчань із протидії кібератакам та дезінформації, які моделювали реальні сценарії російських гібридних загроз. Представники Альянсу вирвали перемогу лише з мінімальною різницею.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
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Тренування відбулися в польському місті Бидгощ на базі Спільного центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (Jatec) –– це єдина офіційна установа Альянсу, яка спільно укомплектована та керується як офіцерами НАТО, так і українськими фахівцями (третину з 60 співробітників центру складають представники ЗСУ, Міноборони та спецслужб України).
У межах навчань міжнародне журі, до якого увійшли провідні науковці та фахівці з дезінформації, змоделювало три кризові сценарії на прикладі вигаданих держав:
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Тотальна кібератака на енергетичну мережу віртуальної країни Перантса з боку її агресивного авторитарного сусіда — країни Карті;
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Штучно спровокована масштабна повінь;
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Захоплення хакерами національної банківської системи.
Програш
Українським представникам випала роль грати за команду "агресора" (країну Карті). Українці у ролі "нападника" заполонили соціальні мережі тисячами повідомлень, згенерованих штучним інтелектом, які таврували владу Перантси в тотальній корумпованості та повній некомпетентності. Команда НАТО у відповідь спромоглася на стандартні заклики до "національної єдності".
За оцінками журі, команда "Карті" лише з невеликим відривом поступилася у двох сценаріях. За словами директорки Центру цифровізації Бундесверу, учасники з боку України продемонстрували вищу креативність, кращі навички роботи з ШІ та загалом швидший темп роботи порівняно з командою НАТО.
Серед причин поразки "агресора" — нездатність підтримувати послідовний наратив із невеликою кількістю ключових повідомлень. Проте українська сторона оскаржила цей висновок: "У реальному житті ключові меседжі змінюються щодня — подивіться, що робить Росія".
Взаємовигідний обмін досвідом
Для України участь у подібних заходах під егідою НАТО є надзвичайно важливим інструментом прямої та глибокої інтеграції в структури Альянсу, особливо в умовах, коли швидкий політичний вступ країни до блоку наразі є малоймовірним.
Цей процес є абсолютно двостороннім: поки Збройні Сили України діляться з європейськими та американськими колегами своїм унікальним бойовим досвідом у сферах масового застосування безпілотників, ведення сучасної електронної боротьби та використання децентралізованих командних структур, Київ натомість отримує прямий доступ до передового програмного забезпечення та інженерних можливостей НАТО.
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Україна мало не розгромила команду НАТО - це ніби наш парубок с хутора ледь не женився на дочці Рокфеллєра?