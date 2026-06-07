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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину "шахедами" вечером 7 июня

Атака беспилотников

Вечером 7 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:01 - БПЛА из Запорожской, Донецкой областей в Днепропетровскую область, курсом на Синельниково, Петропавловку.

В 19:21 - группа реактивных БПЛА из Курской обл., РФ, в Сумскую область.

В 19:32 - БПЛА на Павлоград с юго-запада. Реактивные БПЛА в Сумской области курсом на Путивль, Буринь, Конотоп.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по пожарной машине и обстреляла спасателей в Сумской области.

Читайте: Российский дрон попал в электровоз "Укрзализныци" в Запорожье. ФОТО

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07.06.2026 20:41 Ответить
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07.06.2026 20:50 Ответить
 
 