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Россия атакует Украину "шахедами" вечером 7 июня
Вечером 7 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:01 - БПЛА из Запорожской, Донецкой областей в Днепропетровскую область, курсом на Синельниково, Петропавловку.
В 19:21 - группа реактивных БПЛА из Курской обл., РФ, в Сумскую область.
В 19:32 - БПЛА на Павлоград с юго-запада. Реактивные БПЛА в Сумской области курсом на Путивль, Буринь, Конотоп.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по пожарной машине и обстреляла спасателей в Сумской области.
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YU ST
показать весь комментарий07.06.2026 20:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Ира Крошенко #576752
показать весь комментарий07.06.2026 20:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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