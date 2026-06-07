Росія атакує Україну "шахедами" увечері 7 червня

Увечері 7 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:01 - БпЛА із Запорізької, Донецької областей на Дніпропетровщину, курсом на Синельникове, Петропавлівку.

О 19:21 - Група реактивних БпЛА з Курсьої обл., рф на Сумщину.

О 19:32 - БпЛА на Павлоград з південного заходу. Реактивні БпЛА на Сумщині курсом на Путивль, Буринь, Конотоп.

Оновлена інформація

О 20:26 - Група БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, курсом на Сновськ, Мену.

О 20:28 - Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 20:39 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:45 - БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровську, курсом на Синельникове.

О 20:46 - БпЛА на сході Харківщини курсом на Ізюм, Балаклію.

О 20:50 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:51 - КАБи на схід Сумщини.

О 20:53 - БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Затоку, Кароліно-Бугаз.

О 21:03 - БпЛА на Запоріжжя з півдня, БпЛА на Павлоград із південного заходу, а також БпЛА на Лозову зі сходу.

О 21:06 - БпЛА на Дніпро з півдня, БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморське, Лиманку.

О 21:07 - КАБи на схід Сумщини.

О 21:17 - Нова група реактивних БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.

О 21:27 - Реактивні БпЛА на Сумщині курсом на Конотоп.

Оновлена інформація

О 21:46 - КАБи на Запоріжжя.

О 21:48 - Кіровоградщина: БпЛА курсом на Помічну.

О 22:00 - БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Затоку, Сергіївку.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по пожежному автомобілю й обстріляла рятувальників на Сумщині.

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