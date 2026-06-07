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Новости Выборы в Армении
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Парламентские выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна

Парламентские выборы в Армении

В Армении прошли парламентские выборы, на которых, по предварительным опросам, лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Об этом говорится в сообщении Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

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Преимущество партии власти и явка избирателей

Согласно предвыборным опросам, партия "Гражданский договор" имеет поддержку до 32% избирателей.

В то же время пророссийская оппозиционная сила "Сильная Армения" занимает второе место с уровнем поддержки до 11%.

"Опросы, проведенные перед голосованием, показывают, что партия "Гражданский договор" лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 11%", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 по местному времени в голосовании уже приняли участие 33,84% избирателей. 

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с РФ.

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Автор: 

Армения (836) выборы (24148) Пашинян Никол (134)
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Топ комментарии
+11
... Молдова...
... Угорщина...
... Вірменія...
-- де ще не пройобував сцяний смердючий кремлівський щур?
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07.06.2026 21:10 Ответить
+11
Знову, путін сів на пляшку, цього разу з під армянського "Арарату"...
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07.06.2026 21:15 Ответить
+6
"Сильна Вірменія" бажає бачити Вірменію сильною так само, як кім чен інич свою власну північну корею народно-демократичною!😃
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07.06.2026 21:10 Ответить
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... Молдова...
... Угорщина...
... Вірменія...
-- де ще не пройобував сцяний смердючий кремлівський щур?
показать весь комментарий
07.06.2026 21:10 Ответить
"Сильна Вірменія" бажає бачити Вірменію сильною так само, як кім чен інич свою власну північну корею народно-демократичною!😃
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07.06.2026 21:10 Ответить
Знову, путін сів на пляшку, цього разу з під армянського "Арарату"...
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07.06.2026 21:15 Ответить
він тепер не путін а Срутін
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07.06.2026 21:19 Ответить
Раніше Москва вважала Вірменію зоною свого впливу, незалежно від того, хто при владі.
А тепер у kремлі усвідомили, що ризикують втратити свій вплив у Вірменії.
Партія Пашиняна, якого підтримують США та Євросоюз, відстоює курс на зближення із Заходом, тоді як його головні суперники переважно виступають за збереження тісних зв'язків з Росією.
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07.06.2026 21:23 Ответить
Росія є головним торгівельним партнером Єревана та основним постачальником газу до Вірменії, яка не має власних промислових запасів нафти та газу.

Членство в Євразійському економічному союзі дозволяє Вірменії вести безмитну торгівлю. Також для країн-членів ЄврАзЕС діє значна знижка на газ.
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07.06.2026 21:27 Ответить
У березні 2025 року парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС, а під час нинішньої кампанії Пашинян пообіцяв домогтися запровадження безвізового режиму з Європою вже за два роки.
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07.06.2026 21:35 Ответить
Відправною точкою охолодження відносин з Росією у вірменському уряді називають осінь 2022 року, коли ОДКБ і РФ фактично залишили без дієвої відповіді офіційний запит Вірменії про військову допомогу на тлі масштабних прикордонних сутичок з Азербайджаном.
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07.06.2026 21:36 Ответить
DW
З наближенням дня голосування економічні обмеження Россільгоспнагляду посипалися одне за одним. З кінця травня запроваджено обмеження на ввезення до РФ вірменських томатів, огірків, перцю та полуниці. З 2 червня під заборону потрапила продукція трьох великих виробників вина та коньяку, квіти, мінеральна вода, а також жива риба та форель. Офіційна причина - порушення фітосанітарних норм.
Більше того, днями міненерго РФ повідомило Єреван про можливе призупинення угоди від 2013 року щодо пільгових поставок газу та нафтопродуктів до Вірменії. За оцінками економістів, цей крок у поєднанні з поступовим закриттям російського ринку для вірменського агросектора може стати відчутним ударом по економіці країни через її високу залежність від російських енергоносіїв і ринку збуту.
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07.06.2026 21:39 Ответить
Завтра сво?(((
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07.06.2026 21:41 Ответить
Так, так, так... Як відреагує *****?
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07.06.2026 22:50 Ответить
 
 