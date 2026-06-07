Парламентские выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна

В Армении прошли парламентские выборы, на которых, по предварительным опросам, лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Об этом говорится в сообщении Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

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Преимущество партии власти и явка избирателей

Согласно предвыборным опросам, партия "Гражданский договор" имеет поддержку до 32% избирателей.

В то же время пророссийская оппозиционная сила "Сильная Армения" занимает второе место с уровнем поддержки до 11%.

"Опросы, проведенные перед голосованием, показывают, что партия "Гражданский договор" лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 11%", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 по местному времени в голосовании уже приняли участие 33,84% избирателей.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с РФ.

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