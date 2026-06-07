Парламентские выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна
В Армении прошли парламентские выборы, на которых, по предварительным опросам, лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".
Об этом говорится в сообщении Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
Преимущество партии власти и явка избирателей
Согласно предвыборным опросам, партия "Гражданский договор" имеет поддержку до 32% избирателей.
В то же время пророссийская оппозиционная сила "Сильная Армения" занимает второе место с уровнем поддержки до 11%.
"Опросы, проведенные перед голосованием, показывают, что партия "Гражданский договор" лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 11%", – говорится в сообщении.
По состоянию на 14:00 по местному времени в голосовании уже приняли участие 33,84% избирателей.
Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с РФ.
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-- де ще не пройобував сцяний смердючий кремлівський щур?
А тепер у kремлі усвідомили, що ризикують втратити свій вплив у Вірменії.
Партія Пашиняна, якого підтримують США та Євросоюз, відстоює курс на зближення із Заходом, тоді як його головні суперники переважно виступають за збереження тісних зв'язків з Росією.
Членство в Євразійському економічному союзі дозволяє Вірменії вести безмитну торгівлю. Також для країн-членів ЄврАзЕС діє значна знижка на газ.
З наближенням дня голосування економічні обмеження Россільгоспнагляду посипалися одне за одним. З кінця травня запроваджено обмеження на ввезення до РФ вірменських томатів, огірків, перцю та полуниці. З 2 червня під заборону потрапила продукція трьох великих виробників вина та коньяку, квіти, мінеральна вода, а також жива риба та форель. Офіційна причина - порушення фітосанітарних норм.
Більше того, днями міненерго РФ повідомило Єреван про можливе призупинення угоди від 2013 року щодо пільгових поставок газу та нафтопродуктів до Вірменії. За оцінками економістів, цей крок у поєднанні з поступовим закриттям російського ринку для вірменського агросектора може стати відчутним ударом по економіці країни через її високу залежність від російських енергоносіїв і ринку збуту.