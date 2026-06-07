Парламентські вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна
У Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких за попередніми опитуваннями лідирує правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір".
Про це йдеться у повідомленні Reuters, пише Цензор.НЕТ.
Перевага партії влади та явка виборців
Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія "Громадянський договір" має підтримку до 32% виборців.
Водночас проросійська опозиційна сила "Сильна Вірменія" посідає друге місце з рівнем підтримки до 11%.
"Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.
Станом на 14:00 за місцевим часом у голосуванні вже взяли участь 33,84% виборців.
Нагадаємо, раніше Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.
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А тепер у kремлі усвідомили, що ризикують втратити свій вплив у Вірменії.
Партія Пашиняна, якого підтримують США та Євросоюз, відстоює курс на зближення із Заходом, тоді як його головні суперники переважно виступають за збереження тісних зв'язків з Росією.
Членство в Євразійському економічному союзі дозволяє Вірменії вести безмитну торгівлю. Також для країн-членів ЄврАзЕС діє значна знижка на газ.
З наближенням дня голосування економічні обмеження Россільгоспнагляду посипалися одне за одним. З кінця травня запроваджено обмеження на ввезення до РФ вірменських томатів, огірків, перцю та полуниці. З 2 червня під заборону потрапила продукція трьох великих виробників вина та коньяку, квіти, мінеральна вода, а також жива риба та форель. Офіційна причина - порушення фітосанітарних норм.
Більше того, днями міненерго РФ повідомило Єреван про можливе призупинення угоди від 2013 року щодо пільгових поставок газу та нафтопродуктів до Вірменії. За оцінками економістів, цей крок у поєднанні з поступовим закриттям російського ринку для вірменського агросектора може стати відчутним ударом по економіці країни через її високу залежність від російських енергоносіїв і ринку збуту.