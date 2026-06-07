УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Вибори у Вірменії
3 158 10

Парламентські вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна

Парламентські вибори у Вірменії

У Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких за попередніми опитуваннями лідирує правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір".

Про це йдеться у повідомленні Reuters, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перевага партії влади та явка виборців

Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія "Громадянський договір" має підтримку до 32% виборців.

Водночас проросійська опозиційна сила "Сильна Вірменія" посідає друге місце з рівнем підтримки до 11%.

"Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:00 за місцевим часом у голосуванні вже взяли участь 33,84% виборців. 

Нагадаємо, раніше Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.

Читайте також: Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно

Автор: 

Вірменія (754) вибори (6783) Пашинян Нікол (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Знову, путін сів на пляшку, цього разу з під армянського "Арарату"...
показати весь коментар
07.06.2026 21:15 Відповісти
+5
... Молдова...
... Угорщина...
... Вірменія...
-- де ще не пройобував сцяний смердючий кремлівський щур?
показати весь коментар
07.06.2026 21:10 Відповісти
+2
"Сильна Вірменія" бажає бачити Вірменію сильною так само, як кім чен інич свою власну північну корею народно-демократичною!😃
показати весь коментар
07.06.2026 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... Молдова...
... Угорщина...
... Вірменія...
-- де ще не пройобував сцяний смердючий кремлівський щур?
показати весь коментар
07.06.2026 21:10 Відповісти
"Сильна Вірменія" бажає бачити Вірменію сильною так само, як кім чен інич свою власну північну корею народно-демократичною!😃
показати весь коментар
07.06.2026 21:10 Відповісти
Знову, путін сів на пляшку, цього разу з під армянського "Арарату"...
показати весь коментар
07.06.2026 21:15 Відповісти
він тепер не путін а Срутін
показати весь коментар
07.06.2026 21:19 Відповісти
Раніше Москва вважала Вірменію зоною свого впливу, незалежно від того, хто при владі.
А тепер у kремлі усвідомили, що ризикують втратити свій вплив у Вірменії.
Партія Пашиняна, якого підтримують США та Євросоюз, відстоює курс на зближення із Заходом, тоді як його головні суперники переважно виступають за збереження тісних зв'язків з Росією.
показати весь коментар
07.06.2026 21:23 Відповісти
Росія є головним торгівельним партнером Єревана та основним постачальником газу до Вірменії, яка не має власних промислових запасів нафти та газу.

Членство в Євразійському економічному союзі дозволяє Вірменії вести безмитну торгівлю. Також для країн-членів ЄврАзЕС діє значна знижка на газ.
показати весь коментар
07.06.2026 21:27 Відповісти
У березні 2025 року парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС, а під час нинішньої кампанії Пашинян пообіцяв домогтися запровадження безвізового режиму з Європою вже за два роки.
показати весь коментар
07.06.2026 21:35 Відповісти
Відправною точкою охолодження відносин з Росією у вірменському уряді називають осінь 2022 року, коли ОДКБ і РФ фактично залишили без дієвої відповіді офіційний запит Вірменії про військову допомогу на тлі масштабних прикордонних сутичок з Азербайджаном.
показати весь коментар
07.06.2026 21:36 Відповісти
DW
З наближенням дня голосування економічні обмеження Россільгоспнагляду посипалися одне за одним. З кінця травня запроваджено обмеження на ввезення до РФ вірменських томатів, огірків, перцю та полуниці. З 2 червня під заборону потрапила продукція трьох великих виробників вина та коньяку, квіти, мінеральна вода, а також жива риба та форель. Офіційна причина - порушення фітосанітарних норм.
Більше того, днями міненерго РФ повідомило Єреван про можливе призупинення угоди від 2013 року щодо пільгових поставок газу та нафтопродуктів до Вірменії. За оцінками економістів, цей крок у поєднанні з поступовим закриттям російського ринку для вірменського агросектора може стати відчутним ударом по економіці країни через її високу залежність від російських енергоносіїв і ринку збуту.
показати весь коментар
07.06.2026 21:39 Відповісти
Завтра сво?(((
показати весь коментар
07.06.2026 21:41 Відповісти
 
 