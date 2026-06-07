Парламентські вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна

У Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких за попередніми опитуваннями лідирує правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір".

Про це йдеться у повідомленні Reuters, пише Цензор.НЕТ.

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Перевага партії влади та явка виборців

Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія "Громадянський договір" має підтримку до 32% виборців.

Водночас проросійська опозиційна сила "Сильна Вірменія" посідає друге місце з рівнем підтримки до 11%.

"Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:00 за місцевим часом у голосуванні вже взяли участь 33,84% виборців.

Нагадаємо, раніше Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.

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