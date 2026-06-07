Украина уступила Дании в товарищеском матче: матч был прерван

В воскресенье сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против Дании, который завершился поражением украинской команды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ход матча и голы команд

Встреча состоялась в датском городе Оденсе на стадионе Odense Isstadion и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Дания вышла вперед уже на 13-й минуте после удара Патрика Доргу. На 36-й минуте преимущество удвоил Йоаким Меле.

Украина смогла сократить отставание в конце первого тайма. Гол забил Виктор Цыганков после рикошета и передачи от Романа Яремчука.

Остановка матча из-за состояния Эриксена

Второй тайм проходил в равной борьбе, но игру пришлось остановить после инцидента с капитаном сборной Дании Кристианом Эриксен.

"Кристиан Эриксен на 67-й минуте схватился за грудь, а затем упал на газон. Игра была приостановлена, после чего игроку оказали медицинскую помощь и его увезла скорая".

Арбитр решил не возобновлять матч и зафиксировал победу сборной Дании.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала серебро ЧЕ по мини-футболу: в финале сине-желтые уступили Азербайджану.

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