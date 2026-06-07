Україна поступилася Данії у товариській грі: матч було перервано

У неділю збірна України з футболу провела товариський матч проти Данії, який завершився поразкою української команди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Хід матчу та голи команд

Зустріч відбулася в данському місті Оденсе на стадіоні Odense Isstadion і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Данія вийшла вперед уже на 13-й хвилині після удару Патріка Доргу. На 36-й хвилині перевагу подвоїв Йоакім Меле.

Україна змогла скоротити відставання наприкінці першого тайму. Гол забив Віктор Циганков після рикошету та передачі від Романа Яремчука.

Зупинка матчу через стан Еріксена

Другий тайм проходив у рівній боротьбі, але гру було зупинено після інциденту з капітаном збірної Данії Крістіаном Еріксеном.

"Крістіан Еріксен на 67-й хвилині схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. Гра була призупинена, після чого гравцю надали медичну допомогу та його забрала швидка".

Арбітр вирішив не відновлювати матч і зафіксував перемогу збірної Данії.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала срібло ЧЄ з мініфутболу: у фіналі синьо-жовті програли Азербайджану.

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