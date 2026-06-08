Россияне атаковали "шахедами" Харьков: как минимум 6 попаданий
В Холодногорском районе Харькова зафиксировано не менее шести попаданий вражеских БПЛА.
Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Шесть попаданий "шахедов" в Харькове
По словам Терехова, информация о последствиях ударов, разрушениях и пострадавших уточняется.
Угроза повторных ударов сохраняется.
Напомним, в ночь с 7 на 8 июня Россия продолжает атаку на Украину ударными БПЛА. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
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Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий08.06.2026 07:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Татьяна Рогова
показать весь комментарий08.06.2026 07:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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