Россияне атаковали "шахедами" Харьков: как минимум 6 попаданий

В Холодногорском районе Харькова зафиксировано не менее шести попаданий вражеских БПЛА.

Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шесть попаданий "шахедов" в Харькове

По словам Терехова, информация о последствиях ударов, разрушениях и пострадавших уточняется.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня Россия продолжает атаку на Украину ударными БПЛА. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

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