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Новости
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Россияне атаковали "шахедами" Харьков: как минимум 6 попаданий

Атака шахидов

В Холодногорском районе Харькова зафиксировано не менее шести попаданий вражеских БПЛА.

Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шесть попаданий "шахедов" в Харькове

По словам Терехова, информация о последствиях ударов, разрушениях и пострадавших уточняется.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня Россия продолжает атаку на Украину ударными БПЛА. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: под ударами областной центр и 17 населенных пунктов, погиб человек, есть раненые. ФОТО

Автор: 

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Живемо на Холодній Горі. Вночі було дуже гучно!
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08.06.2026 07:36 Ответить
Я на сорт. До відбою 7 вибухів один за одним, як кулеметна черга, а через 15 хвилин після відбою ще один.З вікна все облицювання посипалося.
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08.06.2026 07:59 Ответить
 
 