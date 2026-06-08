Росіяни атакували "шахедами" Харків: щонайменше сім влучань (оновлено)

Щонайменше сім влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.

Про ворожу атаку повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Спочатку у Телеграмі Терехов написав про шість влучань "шахедів". За його словами, інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також він повідомив про загрозу повторних атак.

Оновлена інформація

Пізніше Терехов заявив про ще одне влучання в Холодногірському районі Харкова.

Уночі з 7 на 8 червня Росія продовжує атаку на Україну ударними БпЛА. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

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