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Новости Обстрелы Сумщины Атака беспилотников на Сумщину
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Удар БпЛА по Конотопу: загнул человек, ранены гражданские, продолжаются спасательные работы (обновлено). ФОТО

Утром несколько российских дронов нанесли удар по жилому району Конотопа. В результате атаки пострадали как минимум три человека, ещё один человек, возможно, находится под завалами разрушенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Григоров и городской голова Артем Семенихин.

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В результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек, которого ищут спасатели.

Трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.

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Обновление

В 8:30 Семенихин сообщил, что спасатели обнаружили тело погибшего человека.

"К сожалению плохая новость… Обнаружено тело погибшего человека, пожилая женщина", - говорится в сообщении.

Первые последствия атаки

Удар по Конотопу 8 июня
Удар по Конотопу 8 июня

Автор: 

беспилотник (5292) Конотоп (156) обстрел (33040) Сумская область (4214) Конотопский район (82)
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08.06.2026 08:47 Ответить
 
 