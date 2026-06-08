Удар БпЛА по Конотопу: загнул человек, ранены гражданские, продолжаются спасательные работы (обновлено). ФОТО
Утром несколько российских дронов нанесли удар по жилому району Конотопа. В результате атаки пострадали как минимум три человека, ещё один человек, возможно, находится под завалами разрушенного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Григоров и городской голова Артем Семенихин.
В результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек, которого ищут спасатели.
Трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.
Обновление
В 8:30 Семенихин сообщил, что спасатели обнаружили тело погибшего человека.
"К сожалению плохая новость… Обнаружено тело погибшего человека, пожилая женщина", - говорится в сообщении.
Первые последствия атаки
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Alex K #531926
показать весь комментарий08.06.2026 08:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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