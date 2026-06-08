Удар БпЛА по Конотопу: загнула людина, поранені цивільні, тривають рятувальні роботи (оновлено). ФОТО
Вранці кілька російських дронів вдарили по житловому сектору Конотопа. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, ще одна особа може перебувати під завалами зруйнованого будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров та міський голова Артем Семеніхін.
Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, під завалами перебуває щонайменше одна людина, яку шукають рятувальники.
Троє постраждалих госпіталізовані до реанімації, медики надають їм необхідну допомогу.
Оновлення
О 8:30 Семеніхін повідомив, що рятувальники знайшли тіло загиблої людини.
"Нажаль погана новина… Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка", - йдеться в повідомленні.
Перші наслідки атаки
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Alex K #531926
показати весь коментар08.06.2026 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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