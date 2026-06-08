Россия не решится атаковать НАТО, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит реальных планов России относительно нападения на страны НАТО. В то же время, он признал, что гибридные действия РФ против Альянса будут продолжаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

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"Зачем России проверять действие пятой статьи, если ей за четыре года не удалось завоевать Украину?" – сказал он.

По мнению Стубба, Украина находится "в лучшем положении на поле боя, чем когда-либо с начала войны". Он считает, что гибридные действия – кибератаки, диверсии – со стороны России в отношении стран НАТО "будут всегда", но в реальные военные действия он не верит.

"Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественную дискуссию, но я вижу все разведывательные отчеты, очень внимательно их изучаю, у меня есть всесторонняя оценка оборонных возможностей такой страны как Финляндия", – сказал он.

Европе следует начать диалог с Путиным

"С россиянами можно вести переговоры только тогда, когда они не находятся в позиции силы. Мы должны делать это совместно с американцами, но в то же время задаваться вопросом, отвечает ли нынешняя внешняя политика США по отношению к России и Украине интересам Европы. Если нет – а в некоторых аспектах это действительно не так, – тогда мы должны проявлять инициативу. Но делать это согласно. а если это не сработает – от "евротройки", то есть Франции, Германии и Великобритании. Если и это не принесет результата, тогда нам придется найти другой формат", – заявил президент Финляндии.

Идею найти для Европы единственного переговорщика с Россией он назвал "слишком упрощенной".

Что предшествовало?

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.

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