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Новости Наступление россии на страні НАТО Угроза агрессии рф для Европы
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Россия не решится атаковать НАТО, - Стубб

Стубб про Росію і НАТО: війни не буде, але гібридні загрози залишаться

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит реальных планов России относительно нападения на страны НАТО. В то же время, он признал, что гибридные действия РФ против Альянса будут продолжаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

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"Зачем России проверять действие пятой статьи, если ей за четыре года не удалось завоевать Украину?" – сказал он.

По мнению Стубба, Украина находится "в лучшем положении на поле боя, чем когда-либо с начала войны". Он считает, что гибридные действия – кибератаки, диверсии – со стороны России в отношении стран НАТО "будут всегда", но в реальные военные действия он не верит.

"Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественную дискуссию, но я вижу все разведывательные отчеты, очень внимательно их изучаю, у меня есть всесторонняя оценка оборонных возможностей такой страны как Финляндия", – сказал он.

Европе следует начать диалог с Путиным

"С россиянами можно вести переговоры только тогда, когда они не находятся в позиции силы. Мы должны делать это совместно с американцами, но в то же время задаваться вопросом, отвечает ли нынешняя внешняя политика США по отношению к России и Украине интересам Европы. Если нет – а в некоторых аспектах это действительно не так, – тогда мы должны проявлять инициативу. Но делать это согласно. а если это не сработает – от "евротройки", то есть Франции, Германии и Великобритании. Если и это не принесет результата, тогда нам придется найти другой формат", – заявил президент Финляндии.

Идею найти для Европы единственного переговорщика с Россией он назвал "слишком упрощенной".

Что предшествовало?

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.

Читайте также: Россия планирует усилить "юридическую войну" против Запада, - разведка Латвии

Автор: 

Европа (2437) россия (97838) Украина (44435) Стубб Александр (204)
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Топ комментарии
+4
Не варто Александр Стуббу недооцінювати "працелюбність і незакомплексованість тварюки" (с) ... логічність не сильна сторона кацапів, тож можуть і перевірити ту "дію статті п'ятої", а раптом вона не діє 🤔
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08.06.2026 10:10 Ответить
+1
Ху...ло у бункеру, да ще на валізи, здатен на все. Він знає що скоро здохне. І виконує лозунг, що немає ху....ла, немає ху....лостану. Йому пофіг скільки загине холопів, головне виконати сказане.
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08.06.2026 10:06 Ответить
+1
І цей про шашлики?
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08.06.2026 10:08 Ответить
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Ху...ло у бункеру, да ще на валізи, здатен на все. Він знає що скоро здохне. І виконує лозунг, що немає ху....ла, немає ху....лостану. Йому пофіг скільки загине холопів, головне виконати сказане.
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08.06.2026 10:06 Ответить
І цей про шашлики?
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08.06.2026 10:08 Ответить
Ні. То у вас "фантомний біль".
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08.06.2026 11:31 Ответить
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08.06.2026 10:08 Ответить
Стубб тебе вже положили на лопатки араби і негри .
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08.06.2026 10:09 Ответить
Вас глючить.
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08.06.2026 11:32 Ответить
Не варто Александр Стуббу недооцінювати "працелюбність і незакомплексованість тварюки" (с) ... логічність не сильна сторона кацапів, тож можуть і перевірити ту "дію статті п'ятої", а раптом вона не діє 🤔
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08.06.2026 10:10 Ответить
"Навіщо Росії перевіряти дію статті п'ятої, якщо їй за чотири роки не вдалося завоювати Україну?" - сказав він. (куйло гебіст до останньої краплі крові.може на де-який час залишити понищену Україну,перевірити НАТО НА "ВШИВІСТЬ" окупувавши одну з Прибалтійських республік після чого вернутися і дальше пити кров українського народу....
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08.06.2026 10:22 Ответить
куйло може на де який час відкласти війну в Україні.перевірити НАТО на "вшивість" окупувавши якусь Прибалтійську республіку, після чого знову повернутися пити кров українського народу
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08.06.2026 10:25 Ответить
Як захлопнеться сувалківська мишеловка і захоплених генералів НАТО проведуть по червоній площі от тоді подивимось. Це вам не Бєлград бомбити
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08.06.2026 10:26 Ответить
Ви вже там якось визначтесь. НАТО навіть в цьому не має спільного бачення
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08.06.2026 10:39 Ответить
Размечтался. У Путина кукуха поехала, будет и далее принимать неадекватньіе решения.
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08.06.2026 10:46 Ответить
Але якщо нападе, то НАТО ненаважеться відповісти!
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08.06.2026 11:02 Ответить
Звісно що наважиться, але на всіх ************** ресурсах нашваберним треба писати що "пара на нату нападать " , нехай спробують - чим скорійше спробують тим скорійше засрашці пи#дець а окупованим народам свобода.
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08.06.2026 11:35 Ответить
Ну после Малой Токмачки атаковать НАТУ кацапы смогут исключительно ротом Вечернего Мудазвона на ВатаТВ...
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08.06.2026 11:13 Ответить
 
 