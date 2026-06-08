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Новини Наступ Росії на країни НАТО Загроза агресії РФ для Європи
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Росія не наважиться атакувати НАТО, - Стубб

Стубб про Росію і НАТО: війни не буде, але гібридні загрози залишаться

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить реальних планів Росії щодо нападу на країни НАТО. Водночас він визнав, що гібридні дії РФ проти Альянсу триватимуть.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це він заявив  в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

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"Навіщо Росії перевіряти дію статті п’ятої, якщо їй за чотири роки не вдалося завоювати Україну?" - сказав він.

На думку Стубба, Україна перебуває "у кращому становищі на полі бою, ніж будь-коли з початку війни". Він вважає, що гібридні дії - кібератаки, диверсії - з боку Росії щодо країн НАТО "будуть завжди", але в реальні військові дії він не вірить.

"Людям просто потрібно заспокоїтися. Я розумію суспільну дискусію, але я бачу всі розвідувальні звіти, дуже уважно їх вивчаю, у мене є всебічна оцінка оборонних можливостей такої країни, як Фінляндія", - сказав він.

Європі слід розпочати діалог із Путіним

"З росіянами можна вести переговори лише тоді, коли вони не перебувають у позиції сили. Ми маємо робити це спільно з американцями, але водночас задаватися питанням, чи відповідає нинішня зовнішня політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Якщо ні — а в деяких аспектах це дійсно не так, — тоді ми маємо проявляти ініціативу. Але робити це узгоджено. В ідеалі перший крок має виходити від Європейського Союзу, а якщо це не спрацює - від "євротрійки", тобто Франції, Німеччини та Великої Британії. Якщо й це не принесе результату, тоді нам доведеться знайти інший формат", - заявив президент Фінляндії.

Ідею знайти для Європи єдиного переговірника з Росією він назвав "занадто спрощеною".

Що передувало?

Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.

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Автор: 

Європа (2497) росія (70353) Україна (7367) Стубб Александр (207)
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Топ коментарі
+4
Не варто Александр Стуббу недооцінювати "працелюбність і незакомплексованість тварюки" (с) ... логічність не сильна сторона кацапів, тож можуть і перевірити ту "дію статті п'ятої", а раптом вона не діє 🤔
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08.06.2026 10:10 Відповісти
+1
Ху...ло у бункеру, да ще на валізи, здатен на все. Він знає що скоро здохне. І виконує лозунг, що немає ху....ла, немає ху....лостану. Йому пофіг скільки загине холопів, головне виконати сказане.
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08.06.2026 10:06 Відповісти
+1
І цей про шашлики?
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08.06.2026 10:08 Відповісти
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Ху...ло у бункеру, да ще на валізи, здатен на все. Він знає що скоро здохне. І виконує лозунг, що немає ху....ла, немає ху....лостану. Йому пофіг скільки загине холопів, головне виконати сказане.
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08.06.2026 10:06 Відповісти
І цей про шашлики?
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08.06.2026 10:08 Відповісти
Ні. То у вас "фантомний біль".
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08.06.2026 11:31 Відповісти
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08.06.2026 10:08 Відповісти
Стубб тебе вже положили на лопатки араби і негри .
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08.06.2026 10:09 Відповісти
Вас глючить.
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08.06.2026 11:32 Відповісти
Не варто Александр Стуббу недооцінювати "працелюбність і незакомплексованість тварюки" (с) ... логічність не сильна сторона кацапів, тож можуть і перевірити ту "дію статті п'ятої", а раптом вона не діє 🤔
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08.06.2026 10:10 Відповісти
"Навіщо Росії перевіряти дію статті п'ятої, якщо їй за чотири роки не вдалося завоювати Україну?" - сказав він. (куйло гебіст до останньої краплі крові.може на де-який час залишити понищену Україну,перевірити НАТО НА "ВШИВІСТЬ" окупувавши одну з Прибалтійських республік після чого вернутися і дальше пити кров українського народу....
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08.06.2026 10:22 Відповісти
куйло може на де який час відкласти війну в Україні.перевірити НАТО на "вшивість" окупувавши якусь Прибалтійську республіку, після чого знову повернутися пити кров українського народу
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08.06.2026 10:25 Відповісти
Як захлопнеться сувалківська мишеловка і захоплених генералів НАТО проведуть по червоній площі от тоді подивимось. Це вам не Бєлград бомбити
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08.06.2026 10:26 Відповісти
Ви вже там якось визначтесь. НАТО навіть в цьому не має спільного бачення
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08.06.2026 10:39 Відповісти
Размечтался. У Путина кукуха поехала, будет и далее принимать неадекватньіе решения.
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08.06.2026 10:46 Відповісти
Але якщо нападе, то НАТО ненаважеться відповісти!
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08.06.2026 11:02 Відповісти
Звісно що наважиться, але на всіх ************** ресурсах нашваберним треба писати що "пара на нату нападать " , нехай спробують - чим скорійше спробують тим скорійше засрашці пи#дець а окупованим народам свобода.
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08.06.2026 11:35 Відповісти
Ну после Малой Токмачки атаковать НАТУ кацапы смогут исключительно ротом Вечернего Мудазвона на ВатаТВ...
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08.06.2026 11:13 Відповісти
 
 