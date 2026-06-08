Росія не наважиться атакувати НАТО, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить реальних планів Росії щодо нападу на країни НАТО. Водночас він визнав, що гібридні дії РФ проти Альянсу триватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це він заявив в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

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"Навіщо Росії перевіряти дію статті п’ятої, якщо їй за чотири роки не вдалося завоювати Україну?" - сказав він.

На думку Стубба, Україна перебуває "у кращому становищі на полі бою, ніж будь-коли з початку війни". Він вважає, що гібридні дії - кібератаки, диверсії - з боку Росії щодо країн НАТО "будуть завжди", але в реальні військові дії він не вірить.

"Людям просто потрібно заспокоїтися. Я розумію суспільну дискусію, але я бачу всі розвідувальні звіти, дуже уважно їх вивчаю, у мене є всебічна оцінка оборонних можливостей такої країни, як Фінляндія", - сказав він.

Європі слід розпочати діалог із Путіним

"З росіянами можна вести переговори лише тоді, коли вони не перебувають у позиції сили. Ми маємо робити це спільно з американцями, але водночас задаватися питанням, чи відповідає нинішня зовнішня політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Якщо ні — а в деяких аспектах це дійсно не так, — тоді ми маємо проявляти ініціативу. Але робити це узгоджено. В ідеалі перший крок має виходити від Європейського Союзу, а якщо це не спрацює - від "євротрійки", тобто Франції, Німеччини та Великої Британії. Якщо й це не принесе результату, тоді нам доведеться знайти інший формат", - заявив президент Фінляндії.

Ідею знайти для Європи єдиного переговірника з Росією він назвав "занадто спрощеною".

Що передувало?

Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.

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