Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 7 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Плановых отключений не прогнозируется

По данным Минэнерго, применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

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