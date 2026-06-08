Через удари РФ є знеструмлення у 7 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Прогноз щодо відновлення

Як зазначається, енергетики наразі роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишаються 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Планових відключень не прогнозується

За даними Міненерго, застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

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