В случае принятия закона за посылки до 150 евро будем платить не только за доставку, но и еще 20% НДС, - Острикова

В предложенных законодательных изменениях было предусмотрено, что таможенное оформление и уплата НДС в отношении посылки с товаром, заказанным на зарубежном маркетплейсе, можно будет осуществить тремя способами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала эксперт Общественного совета Гостаможслужбы Татьяна Острикова.

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Первый

"Это так называемый "метод получателя". То есть почтовый оператор (Укрпочта, Новая Почта и т. д.) подает в таможенные органы специальный реестр. Так происходит и сейчас. После этого он взимает деньги с получателя посылки при ее выдаче. И на сегодняшний день (если стоимость почтового отправления превышает 150 евро), у почтового оператора есть месяц, чтобы перечислить полученный от получателя НДС в бюджет.

Сейчас это работает для посылок стоимостью более 150 евро, поэтому законодатели планировали распространить этот метод на все посылки, независимо от их стоимости. Изменением здесь будет то, что оператору дают не месяц на перечисление НДС, полученного от получателя посылки, в бюджет, а два месяца - срок увеличивается, чтобы обеспечить возможность привезти посылку, вручить ее получателю, взять с него средства в виде НДС и уплатить эти средства в бюджет. Это, в частности, связано с тем, что сейчас в Украине нет авиасообщения и посылки доставляются дольше", - пояснила она.

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Второй

"Это так называемый "метод отправителя", который означает, что зарубежный маркетплейс, идентифицируя покупателя из Украины и доставку в Украину, сразу взимает сумму НДС в той валюте, в которой продал товар. Соответственно, НДС будет заложен в цену товаров, которая будет на 20% дороже", - отметила Острикова.

По словам эксперта, у маркетплейса есть два месяца на то, чтобы отправить уплаченный ему покупателем НДС в Украину.

Минфин предлагает несколько иной вариант взаимодействия с иностранными платформами.

"Речь идет о том, что каждый из экспресс-перевозчиков сможет стать таким посредником для уплаты НДС для иностранных маркетплейсов. В таком случае у маркетплейса будет два месяца на то, чтобы перечислить средства либо "Новой почте", либо "Укрпочте", либо другому оператору, доставляющему посылку, для непосредственного перечисления в бюджет Украины. Немного сложный процесс, но Министерство финансов решило его ввести со ссылкой на то, что по такому же принципу работает ЕС", - пояснила она.

В то же время метод отправителя будет применяться только к посылкам, стоимость которых не превышает 150 евро.

"Потому что для тех, которые стоят дороже 150 евро, есть еще вопрос уплаты пошлины, а по методу получателя маркетплейсы взимают только НДС. И если маркетплейс возьмет с меня НДС, перечислит его "Новой почте", а она – в бюджет, то все равно мне или моему оператору придется в Украине платить пошлину", – добавила она.

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Третий

"Таможенная декларация никуда не девается. Это третий способ. И я знаю случаи, когда, например, компания DHL имеет сомнения в указанной цене товара и говорит - вы можете сами подать таможенную декларацию или воспользоваться услугами нашего брокера, чтобы ее подать. То есть, ее никто не отменяет. Человек может подать ее самостоятельно, если перевозчик или почтовая компания отказывается это делать, имея сомнения в стоимости товара.

Что касается реестра. Людям - покупателям товаров на иностранных сайтах или маркетплейсах, на мой взгляд, не нужно глубоко вникать в эти таможенные детали с реестром, который оператор подает в таможню - все это работает и сегодня. Это документ, который подают экспресс-перевозчики в Государственную таможенную службу. Это невидимая для заказчика товаров история. Просто сейчас мы, забирая посылки стоимостью до 150 евро, платим только за доставку. А если законопроект будет принят, дополнительно при получении посылки оплатим еще 20% НДС", - подытожила Острикова.

Интервью с экспертом Общественного совета Гостаможслужбы Татьяной Остриковой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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