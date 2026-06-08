Сибига после падения БПЛА в Молдове: Москва представляет угрозу не только для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что падение российского дрона в Молдове свидетельствует о более широкой угрозе со стороны РФ, и подчеркнул необходимость усиления международного давления на Кремль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

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"Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", – написал Сибига.

Сибига подчеркнул: "Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".

Что предшествовало?

Утром 8 июня стало известно, что российский беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы и упал в поле возле села Лопатна.

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