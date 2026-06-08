Сибіга після падіння БпЛА у Молдові: Москва становить загрозу не лише для України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що падіння російського дрона в Молдові демонструє ширшу загрозу з боку РФ та підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Кремль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.
"Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхнє послідовне засудження російської агресії. Цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом", ", - написав Сибіга.
Сибіга наголосив: "Колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль нарешті тверезо оцінив ситуацію та визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, – а тому єдиним шляхом для Путіна є припинення цієї війни".
Що передувало?
Зранку 8 червня встало відомо, що російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав у полі біля села Лопатна.
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