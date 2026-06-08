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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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Сибіга після падіння БпЛА у Молдові: Москва становить загрозу не лише для України

МЗС України: інцидент у Молдові доводить загрозу з боку Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що падіння російського дрона в Молдові демонструє ширшу загрозу з боку РФ та підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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"Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхнє послідовне засудження російської агресії. Цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом", ", - написав Сибіга.

Сибіга наголосив: "Колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль нарешті тверезо оцінив ситуацію та визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, – а тому єдиним шляхом для Путіна є припинення цієї війни".

Що передувало?

Зранку 8 червня встало відомо, що російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав у полі біля села Лопатна.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5944) Молдова (2196) Сибіга Андрій (996)
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08.06.2026 11:34 Відповісти
про це https://x.com/andrii_sybiha/status/2063876539435851937?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg йдеться у дописі у Х. 🤮🤮🤮
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08.06.2026 13:33 Відповісти
 
 