Уламки БпЛА виявили у Молдові після нічної атаки РФ по Україні

Російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав у полі біля села Лопатна.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Було підтверджено, що на сільськогосподарському полі поблизу населеного пункту Лопатна було знайдено фрагменти безпілотного літального апарату. Сліди, виявлені на місці події, вказують на попередній вибух.

Виявлені фрагменти досліджують для встановлення обставин інциденту.

Там зазначили, що цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників.

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Що передувало?

У ніч на 8 червня російські окупанти випустили по Україні 155 дронів. Сили ППО знешкодили 124 БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях.

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