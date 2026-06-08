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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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Уламки БпЛА виявили у Молдові після нічної атаки РФ по Україні

Російський БпЛА впав у Молдові: що відомо?

Російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав у полі біля села Лопатна.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Було підтверджено, що на сільськогосподарському полі поблизу населеного пункту Лопатна було знайдено фрагменти безпілотного літального апарату. Сліди, виявлені на місці події, вказують на попередній вибух.

Виявлені фрагменти досліджують для встановлення обставин інциденту.

Там зазначили, що цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників.

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Що передувало?

  • У ніч на 8 червня російські окупанти випустили по Україні 155 дронів. Сили ППО знешкодили 124 БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5944) Молдова (2196)
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08.06.2026 09:31 Відповісти
«Як відомо, путін прийняв владу від Єльцина перед настанням нового, 2000 року, і для рівного підрахунку просто відсічемо період, на якому було побудовано зазначені прогнози, тим самим 31 грудня 2021 року. Отримуємо 21 рік його правління і подивимося, як виглядає проста математика саме за цей період часу.

За цей час путін особисто розпочав чотири війни: Другу Чеченську, Грузинську, Українську та Сирійську. Тобто до широкомасштабного вторгнення в Україну путін починав у середньому одну війну на п'ять років. При цьому Друга Чеченська війна тривала з 1999 року, коли він ще був прем'єром і повністю її курирував, до 2009 року. Самі федерасти її поділяють на дві стадії - широкомасштабну на початку і партизанську - решту часу, але вона не перестала бути війною. Ми ж будемо рахувати тільки той час, коли він був у першому кріслі. Загалом виходить вісім років, бо у 2009 році війна йшла до квітня, тож ми обріжемо й це, залишивши тільки повні роки.

За нею йде Грузинська війна, але її ми просто не будемо враховувати саме у плані часу, бо тривала вона лише кілька днів. Ну а за нею - Українська війна - сім повних років станом на кінець 2021 року. Сирійську війну путін розпочав у вересні 2015 року, але для рівного підрахунку ми візьмемо повні роки, починаючи з 2016 і до кінця 2021 року, якраз у той час, коли «путінознавці» не очікували. Це ще п'ять років. Ну, а тепер - складаємо все, що вийшло. А вийшло ось що. Із цього 21 року правління путіна є 20 років воєн, а якщо зарахувати хвости, які ми навмисно обрізали для рівного підрахунку, то вийде саме той 21 рік війни на 21 рік правління, але «путінознавці» не очікували.» (С)
https://defence-line.info/?p=15925
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08.06.2026 09:35 Відповісти
війна московії проти Молдови яка почалася 92 році ще не завершена поки останній московит окупант не покине територію сувереної держави
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08.06.2026 09:46 Відповісти
Молдлвани вже заявили, що БПЛА саме український
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08.06.2026 11:12 Відповісти
 
 