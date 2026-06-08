Уламки БпЛА виявили у Молдові після нічної атаки РФ по Україні
Російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав у полі біля села Лопатна.
Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Було підтверджено, що на сільськогосподарському полі поблизу населеного пункту Лопатна було знайдено фрагменти безпілотного літального апарату. Сліди, виявлені на місці події, вказують на попередній вибух.
Виявлені фрагменти досліджують для встановлення обставин інциденту.
Там зазначили, що цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників.
Що передувало?
- У ніч на 8 червня російські окупанти випустили по Україні 155 дронів. Сили ППО знешкодили 124 БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях.
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За цей час путін особисто розпочав чотири війни: Другу Чеченську, Грузинську, Українську та Сирійську. Тобто до широкомасштабного вторгнення в Україну путін починав у середньому одну війну на п'ять років. При цьому Друга Чеченська війна тривала з 1999 року, коли він ще був прем'єром і повністю її курирував, до 2009 року. Самі федерасти її поділяють на дві стадії - широкомасштабну на початку і партизанську - решту часу, але вона не перестала бути війною. Ми ж будемо рахувати тільки той час, коли він був у першому кріслі. Загалом виходить вісім років, бо у 2009 році війна йшла до квітня, тож ми обріжемо й це, залишивши тільки повні роки.
За нею йде Грузинська війна, але її ми просто не будемо враховувати саме у плані часу, бо тривала вона лише кілька днів. Ну а за нею - Українська війна - сім повних років станом на кінець 2021 року. Сирійську війну путін розпочав у вересні 2015 року, але для рівного підрахунку ми візьмемо повні роки, починаючи з 2016 і до кінця 2021 року, якраз у той час, коли «путінознавці» не очікували. Це ще п'ять років. Ну, а тепер - складаємо все, що вийшло. А вийшло ось що. Із цього 21 року правління путіна є 20 років воєн, а якщо зарахувати хвости, які ми навмисно обрізали для рівного підрахунку, то вийде саме той 21 рік війни на 21 рік правління, але «путінознавці» не очікували.» (С)
https://defence-line.info/?p=15925