Молдова може об’єднатися з Румунією, якщо вступ до ЄС заблокують, - ЗМІ

Молдова може розглянути варіант об'єднання з Румунією у випадку, якщо її шлях до Європейського Союзу буде заблокований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на віцепрем'єр-міністра Молдови Еуджена Осмоческу. Посадовець назвав можливе об'єднання з Румунією "планом Б" на випадок, якщо переговори про вступ до ЄС після 2028 року суттєво сповільняться або будуть заблоковані.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Кишиневі назвали головний пріоритет

За словами Осмоческу, головною метою молдовської влади залишається підписання угоди про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

"Об'єднання з Румунією може розглядатися як альтернативний шлях розвитку держави, якщо перемовини щодо вступу до ЄС будуть заблоковані або істотно загальмовані", – заявив віцепрем'єр.

Він наголосив, що влада прагне отримати чіткий сигнал від Брюсселя щодо подальшого просування переговорного процесу.

Читайте: Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн

Росію звинуватили у спробах впливу

Уряд Молдови також заявляє про зовнішній тиск, який може впливати на підтримку європейського курсу всередині країни.

За словами Осмоческу, йдеться про гібридні дії Росії, спрямовані на ослаблення підтримки євроінтеграції серед населення.

Водночас у Кишиневі розглядають і проміжні формати співпраці з Європейським Союзом, які дозволять країні глибше інтегруватися до європейських структур до моменту повноправного членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду заявила, що підтримала б об’єднання Молдови з Румунією на референдумі

Об'єднання поки залишається гіпотетичним сценарієм

Віцепрем'єр зазначив, що Молдову та Румунію пов'язують тісні історичні, культурні та мовні зв'язки, а значна частина громадян Молдови має румунське громадянство.

Водночас він підкреслив, що можливе об'єднання наразі залишається лише теоретичним сценарієм і не є пріоритетом чинної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дан підтримав ідею об’єднання Румунії з Молдовою: "Хочу, щоб дві країни стали однією"