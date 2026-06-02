Молдова може об’єднатися з Румунією, якщо вступ до ЄС заблокують, - ЗМІ

У Молдові заговорили про об’єднання з Румунією і назвали умову

Молдова може розглянути варіант об'єднання з Румунією у випадку, якщо її шлях до Європейського Союзу буде заблокований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на віцепрем'єр-міністра Молдови Еуджена Осмоческу. Посадовець назвав можливе об'єднання з Румунією "планом Б" на випадок, якщо переговори про вступ до ЄС після 2028 року суттєво сповільняться або будуть заблоковані.

У Кишиневі назвали головний пріоритет

За словами Осмоческу, головною метою молдовської влади залишається підписання угоди про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

"Об'єднання з Румунією може розглядатися як альтернативний шлях розвитку держави, якщо перемовини щодо вступу до ЄС будуть заблоковані або істотно загальмовані", – заявив віцепрем'єр.

Він наголосив, що влада прагне отримати чіткий сигнал від Брюсселя щодо подальшого просування переговорного процесу.

Росію звинуватили у спробах впливу

Уряд Молдови також заявляє про зовнішній тиск, який може впливати на підтримку європейського курсу всередині країни.

За словами Осмоческу, йдеться про гібридні дії Росії, спрямовані на ослаблення підтримки євроінтеграції серед населення.

Водночас у Кишиневі розглядають і проміжні формати співпраці з Європейським Союзом, які дозволять країні глибше інтегруватися до європейських структур до моменту повноправного членства.

Об'єднання поки залишається гіпотетичним сценарієм

Віцепрем'єр зазначив, що Молдову та Румунію пов'язують тісні історичні, культурні та мовні зв'язки, а значна частина громадян Молдови має румунське громадянство.

Водночас він підкреслив, що можливе об'єднання наразі залишається лише теоретичним сценарієм і не є пріоритетом чинної влади.

Топ коментарі
+6
А ви думаєте для чого кацапня в 1992-му замутила клоаку-придністров'я? Кацапня завжди буде гадити на території бувшого совка.
02.06.2026 17:14 Відповісти
+5
+3
Це найкращий вихід для молдаван.
А обрали би свого слугу -гризлись би з усіма сусідами,про вступ в ЄС ніхто би навіть не думав.
02.06.2026 17:05 Відповісти
Не розумію чого вони це не зробили одразу. В цьому разі не треба питати дозволу всякіх сусідів-підарасів.
02.06.2026 17:08 Відповісти
У них якраз нема сусідів-підарасів, пощастило їм.
Та й вони з румунами як виявилось 2 найадекватніших наших сусіда.
02.06.2026 17:09 Відповісти
Та їм би всі хором палки в колеса ставили б. От побачите ще.
02.06.2026 17:11 Відповісти
При бажанні, можна було би знайти.
Досить лише було проголосувати за свого слугу...
02.06.2026 17:14 Відповісти
З.І. Може і Україні обʼєднатися з Румунією? І одним махом в ЄС і НАТО. Уявляєте собі афуй пшеків з ********, шо в них не спитали?
02.06.2026 17:10 Відповісти
Блін, точно. Я про них якось забув.
02.06.2026 17:18 Відповісти
от хитрі жопи..
02.06.2026 17:10 Відповісти
А з ким об'єднаємося ми, якщо вступ до ЄС заблокують?😂
02.06.2026 17:10 Відповісти
Ні з ким! Ми повинні бути незалежними, бо всі наші сусіди відкушували шматочки нашої України!
02.06.2026 17:14 Відповісти
А простягнута рука до європи це незалежність?
02.06.2026 17:18 Відповісти
Ти там дивись у себе на вологодчині, а тотз таким дефіцитом бюджету у "вялікай", простягнеш і ноги
02.06.2026 17:34 Відповісти
Мы можем вступить в Молодову в виде Автономной Республики Украина.
02.06.2026 17:14 Відповісти
АРУ🤣.
02.06.2026 17:19 Відповісти
02.06.2026 17:19 Відповісти
" ві" у себе на вологодчині можете " втупіти" тільки у коров'яче тісто.
02.06.2026 17:36 Відповісти
Якщо не ромиляюсь, то Молдова, це частина Румунії, яка була віджата совєтами. Томі нічого дивного, Молдова суверенна держава, може робити що хоче, нічого оглядатися на москалів!
02.06.2026 17:11 Відповісти
Якщо так міркувати то тоді відкривається ящик пандори. Приміром Закрапаття чи Волинь...
02.06.2026 17:18 Відповісти
А що українці Закарпаття чи Волині прагнуть відокремитися від України?
02.06.2026 18:08 Відповісти
Ні, я не про це. Я про те як формувались кордони європейських держав і одна зних Україна.
02.06.2026 18:09 Відповісти
За логікою Ігоря i румуни можуть вимагати дещо українське.
02.06.2026 18:13 Відповісти
Так ото ж...
02.06.2026 18:23 Відповісти
а як щодо придністров'я?
02.06.2026 17:18 Відповісти
Відмовляться на користь України
02.06.2026 18:26 Відповісти
Насправді Румунія проти бо є окуповане московитами придністровʼя , в цьому уся проблема
02.06.2026 17:15 Відповісти
Матимемо ще один касапський анклав (придністров'я як калінградська волость) між Румунією та Україною...
02.06.2026 17:17 Відповісти
Бінго!!!
Однією дією і об'єднають країну і вступлять до ЄС та до НАТО!
І не треба нікого питати і лизати сраки як всім єврочиновникам так і окремим керівникам країн.
02.06.2026 17:41 Відповісти
 
 