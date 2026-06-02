Молдова может объединиться с Румынией, если вступление в ЕС заблокируют, - СМИ
Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией в случае, если ее путь в Европейский Союз будет заблокирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на вице-премьер-министра Молдовы Эуджена Осмоческу. Чиновник назвал возможное объединение с Румынией "планом Б" на случай, если переговоры о вступлении в ЕС после 2028 года существенно замедлятся или будут заблокированы.
В Кишиневе назвали главный приоритет
По словам Осмоческу, главной целью молдавских властей остается подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.
"Объединение с Румынией может рассматриваться как альтернативный путь развития государства, если переговоры о вступлении в ЕС будут заблокированы или существенно заторможены", - заявил вице-премьер.
Он подчеркнул, что власти стремятся получить четкий сигнал от Брюсселя относительно дальнейшего продвижения переговорного процесса.
Россию обвинили в попытках оказания влияния
Правительство Молдовы также заявляет о внешнем давлении, которое может повлиять на поддержку европейского курса внутри страны.
По словам Осмоческу, речь идет о гибридных действиях России, направленных на ослабление поддержки евроинтеграции среди населения.
В то же время в Кишиневе рассматривают и промежуточные форматы сотрудничества с Европейским Союзом, которые позволят стране глубже интегрироваться в европейские структуры до момента полноправного членства.
Объединение пока остается гипотетическим сценарием
Вице-премьер отметил, что Молдову и Румынию связывают тесные исторические, культурные и языковые связи, а значительная часть граждан Молдовы имеет румынское гражданство.
В то же время он подчеркнул, что возможное объединение пока остается лишь теоретическим сценарием и не является приоритетом действующей власти.
А обрали би свого слугу -гризлись би з усіма сусідами,про вступ в ЄС ніхто би навіть не думав.
Та й вони з румунами як виявилось 2 найадекватніших наших сусіда.
Досить лише було проголосувати за свого слугу...
Однією дією і об'єднають країну і вступлять до ЄС та до НАТО!
І не треба нікого питати і лизати сраки як всім єврочиновникам так і окремим керівникам країн.