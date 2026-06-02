Молдова может объединиться с Румынией, если вступление в ЕС заблокируют, - СМИ

В Молдове заговорили об объединении с Румынией и назвали условие

Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией в случае, если ее путь в Европейский Союз будет заблокирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на вице-премьер-министра Молдовы Эуджена Осмоческу. Чиновник назвал возможное объединение с Румынией "планом Б" на случай, если переговоры о вступлении в ЕС после 2028 года существенно замедлятся или будут заблокированы.

В Кишиневе назвали главный приоритет

По словам Осмоческу, главной целью молдавских властей остается подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.

"Объединение с Румынией может рассматриваться как альтернативный путь развития государства, если переговоры о вступлении в ЕС будут заблокированы или существенно заторможены", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что власти стремятся получить четкий сигнал от Брюсселя относительно дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Россию обвинили в попытках оказания влияния

Правительство Молдовы также заявляет о внешнем давлении, которое может повлиять на поддержку европейского курса внутри страны.

По словам Осмоческу, речь идет о гибридных действиях России, направленных на ослабление поддержки евроинтеграции среди населения.

В то же время в Кишиневе рассматривают и промежуточные форматы сотрудничества с Европейским Союзом, которые позволят стране глубже интегрироваться в европейские структуры до момента полноправного членства.

Объединение пока остается гипотетическим сценарием

Вице-премьер отметил, что Молдову и Румынию связывают тесные исторические, культурные и языковые связи, а значительная часть граждан Молдовы имеет румынское гражданство.

В то же время он подчеркнул, что возможное объединение пока остается лишь теоретическим сценарием и не является приоритетом действующей власти.

Молдова (1999) объединение (157) Румыния (1299) Евросоюз (18150)
Топ комментарии
А ви думаєте для чого кацапня в 1992-му замутила клоаку-придністров'я? Кацапня завжди буде гадити на території бувшого совка.
02.06.2026 17:14 Ответить
Це найкращий вихід для молдаван.
А обрали би свого слугу -гризлись би з усіма сусідами,про вступ в ЄС ніхто би навіть не думав.
02.06.2026 17:05 Ответить
Не розумію чого вони це не зробили одразу. В цьому разі не треба питати дозволу всякіх сусідів-підарасів.
02.06.2026 17:08 Ответить
02.06.2026 17:05 Ответить
02.06.2026 17:08 Ответить
У них якраз нема сусідів-підарасів, пощастило їм.
Та й вони з румунами як виявилось 2 найадекватніших наших сусіда.
02.06.2026 17:09 Ответить
Та їм би всі хором палки в колеса ставили б. От побачите ще.
02.06.2026 17:11 Ответить
При бажанні, можна було би знайти.
Досить лише було проголосувати за свого слугу...
02.06.2026 17:14 Ответить
З.І. Може і Україні обʼєднатися з Румунією? І одним махом в ЄС і НАТО. Уявляєте собі афуй пшеків з ********, шо в них не спитали?
02.06.2026 17:10 Ответить
02.06.2026 17:14 Ответить
Блін, точно. Я про них якось забув.
02.06.2026 17:18 Ответить
от хитрі жопи..
02.06.2026 17:10 Ответить
А з ким об'єднаємося ми, якщо вступ до ЄС заблокують?😂
02.06.2026 17:10 Ответить
Ні з ким! Ми повинні бути незалежними, бо всі наші сусіди відкушували шматочки нашої України!
02.06.2026 17:14 Ответить
А простягнута рука до європи це незалежність?
02.06.2026 17:18 Ответить
Ти там дивись у себе на вологодчині, а тотз таким дефіцитом бюджету у "вялікай", простягнеш і ноги
02.06.2026 17:34 Ответить
Мы можем вступить в Молодову в виде Автономной Республики Украина.
02.06.2026 17:14 Ответить
АРУ🤣.
02.06.2026 17:19 Ответить
02.06.2026 17:19 Ответить
" ві" у себе на вологодчині можете " втупіти" тільки у коров'яче тісто.
02.06.2026 17:36 Ответить
Якщо не ромиляюсь, то Молдова, це частина Румунії, яка була віджата совєтами. Томі нічого дивного, Молдова суверенна держава, може робити що хоче, нічого оглядатися на москалів!
02.06.2026 17:11 Ответить
Якщо так міркувати то тоді відкривається ящик пандори. Приміром Закрапаття чи Волинь...
02.06.2026 17:18 Ответить
А що українці Закарпаття чи Волині прагнуть відокремитися від України?
02.06.2026 18:08 Ответить
Ні, я не про це. Я про те як формувались кордони європейських держав і одна зних Україна.
02.06.2026 18:09 Ответить
За логікою Ігоря i румуни можуть вимагати дещо українське.
02.06.2026 18:13 Ответить
а як щодо придністров'я?
02.06.2026 17:18 Ответить
Насправді Румунія проти бо є окуповане московитами придністровʼя , в цьому уся проблема
02.06.2026 17:15 Ответить
Матимемо ще один касапський анклав (придністров'я як калінградська волость) між Румунією та Україною...
02.06.2026 17:17 Ответить
Бінго!!!
Однією дією і об'єднають країну і вступлять до ЄС та до НАТО!
І не треба нікого питати і лизати сраки як всім єврочиновникам так і окремим керівникам країн.
02.06.2026 17:41 Ответить
 
 