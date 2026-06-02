Молдова может объединиться с Румынией, если вступление в ЕС заблокируют, - СМИ

Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией в случае, если ее путь в Европейский Союз будет заблокирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на вице-премьер-министра Молдовы Эуджена Осмоческу. Чиновник назвал возможное объединение с Румынией "планом Б" на случай, если переговоры о вступлении в ЕС после 2028 года существенно замедлятся или будут заблокированы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Кишиневе назвали главный приоритет

По словам Осмоческу, главной целью молдавских властей остается подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.

"Объединение с Румынией может рассматриваться как альтернативный путь развития государства, если переговоры о вступлении в ЕС будут заблокированы или существенно заторможены", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что власти стремятся получить четкий сигнал от Брюсселя относительно дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Читайте: Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой по поводу идеи объединения стран

Россию обвинили в попытках оказания влияния

Правительство Молдовы также заявляет о внешнем давлении, которое может повлиять на поддержку европейского курса внутри страны.

По словам Осмоческу, речь идет о гибридных действиях России, направленных на ослабление поддержки евроинтеграции среди населения.

В то же время в Кишиневе рассматривают и промежуточные форматы сотрудничества с Европейским Союзом, которые позволят стране глубже интегрироваться в европейские структуры до момента полноправного членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией на референдуме

Объединение пока остается гипотетическим сценарием

Вице-премьер отметил, что Молдову и Румынию связывают тесные исторические, культурные и языковые связи, а значительная часть граждан Молдовы имеет румынское гражданство.

В то же время он подчеркнул, что возможное объединение пока остается лишь теоретическим сценарием и не является приоритетом действующей власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дан поддержал идею объединения Румынии с Молдовой: "Хочу, чтобы две страны стали одной"