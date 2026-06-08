Обломки БПЛА обнаружили в Молдове после ночной атаки РФ по Украине
Российский беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы и упал в поле возле села Лопатна.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Было подтверждено, что на сельскохозяйственном поле вблизи населенного пункта Лопатна были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Следы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на предварительный взрыв.
Обнаруженные фрагменты исследуют для установления обстоятельств инцидента.
Там отметили, что этой ночью РФ осуществила массированную атаку на Украину с использованием беспилотников.
Что предшествовало?
- В ночь на 8 июня российские оккупанты выпустили по Украине 155 дронов. Силы ПВО обезвредили 124 БПЛА, зафиксировано попадание в 17 локациях.
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За цей час путін особисто розпочав чотири війни: Другу Чеченську, Грузинську, Українську та Сирійську. Тобто до широкомасштабного вторгнення в Україну путін починав у середньому одну війну на п'ять років. При цьому Друга Чеченська війна тривала з 1999 року, коли він ще був прем'єром і повністю її курирував, до 2009 року. Самі федерасти її поділяють на дві стадії - широкомасштабну на початку і партизанську - решту часу, але вона не перестала бути війною. Ми ж будемо рахувати тільки той час, коли він був у першому кріслі. Загалом виходить вісім років, бо у 2009 році війна йшла до квітня, тож ми обріжемо й це, залишивши тільки повні роки.
За нею йде Грузинська війна, але її ми просто не будемо враховувати саме у плані часу, бо тривала вона лише кілька днів. Ну а за нею - Українська війна - сім повних років станом на кінець 2021 року. Сирійську війну путін розпочав у вересні 2015 року, але для рівного підрахунку ми візьмемо повні роки, починаючи з 2016 і до кінця 2021 року, якраз у той час, коли «путінознавці» не очікували. Це ще п'ять років. Ну, а тепер - складаємо все, що вийшло. А вийшло ось що. Із цього 21 року правління путіна є 20 років воєн, а якщо зарахувати хвости, які ми навмисно обрізали для рівного підрахунку, то вийде саме той 21 рік війни на 21 рік правління, але «путінознавці» не очікували.» (С)
https://defence-line.info/?p=15925