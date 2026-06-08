Обломки БПЛА обнаружили в Молдове после ночной атаки РФ по Украине

Российский беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы и упал в поле возле села Лопатна.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Было подтверждено, что на сельскохозяйственном поле вблизи населенного пункта Лопатна были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Следы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на предварительный взрыв.

Обнаруженные фрагменты исследуют для установления обстоятельств инцидента.

Там отметили, что этой ночью РФ осуществила массированную атаку на Украину с использованием беспилотников.

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Что предшествовало?

В ночь на 8 июня российские оккупанты выпустили по Украине 155 дронов. Силы ПВО обезвредили 124 БПЛА, зафиксировано попадание в 17 локациях.

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