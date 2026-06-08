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Новости Нарушение воздушного пространства
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Истребители НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, - СМИ

Истребители НАТО сбили дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии

Утром 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

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По информации военных, дрон уничтожили французские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В Национальных вооруженных силах Латвии отметили, что беспилотник попал в воздушное пространство страны под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Других подробностей о типе дрона, месте его обнаружения и обстоятельствах уничтожения пока не обнародовали.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что французские военные самолеты не менее 11 раз поднимались в воздух за прошедшую неделю в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда.

Читайте: Франция вызовет посла РФ после попадания российского дрона в дом в Румынии

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Латвия (1474) НАТО (10672) дроны (7309) истребитель (132)
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Топ комментарии
+9
Завалили порушника - довго в НАТО до цього йшли
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08.06.2026 11:43 Ответить
+6
То походу наш был. Если бы руснявый залетел то с почестями бы проводили🤣
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08.06.2026 12:18 Ответить
+4
Чий би не був БПЛА - винуваті в ньому касапи. Не було би розвязаної ними війни - не було би обстрілів і подібної небезпеки.
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08.06.2026 12:20 Ответить
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Завалили порушника - довго в НАТО до цього йшли
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08.06.2026 11:43 Ответить
Нарешті,бо ***** таки нападе)
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08.06.2026 11:54 Ответить
Що *нарешті*? Безпілотник наш.
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08.06.2026 12:09 Ответить
а чий би не був. Friendly fire на війні - звичне природнє явище. Он, касапи по ПМР (шахедами) , по Донецьку (орешніком) луплять.
Нарешті натівці вчинили по протоколу. Може, розв'яжеться...
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08.06.2026 12:19 Ответить
Так а чому всі тут так радіють? Збили, бо знали, що то наш. Був би кацапським - ще невідомо, що б було.
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08.06.2026 12:39 Ответить
А ти звідки знаєш?Збили,бо порушив і це головне.
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08.06.2026 13:59 Ответить
То походу наш был. Если бы руснявый залетел то с почестями бы проводили🤣
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08.06.2026 12:18 Ответить
Чий би не був БПЛА - винуваті в ньому касапи. Не було би розвязаної ними війни - не було би обстрілів і подібної небезпеки.
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08.06.2026 12:20 Ответить
було використано всього одна ракета MICA-NG. Але це не точно. Може дві.
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08.06.2026 12:28 Ответить
Потужно
Двоє проти одного дрона
Це щось з іранської операції нагадує
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08.06.2026 12:28 Ответить
Хоч один одного не збив і то добре.
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08.06.2026 12:55 Ответить
 
 