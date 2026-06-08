Истребители НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, - СМИ

Утром 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации военных, дрон уничтожили французские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В Национальных вооруженных силах Латвии отметили, что беспилотник попал в воздушное пространство страны под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Других подробностей о типе дрона, месте его обнаружения и обстоятельствах уничтожения пока не обнародовали.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что французские военные самолеты не менее 11 раз поднимались в воздух за прошедшую неделю в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда.

Читайте: Франция вызовет посла РФ после попадания российского дрона в дом в Румынии