Истребители НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, - СМИ
Утром 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.
По информации военных, дрон уничтожили французские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В Национальных вооруженных силах Латвии отметили, что беспилотник попал в воздушное пространство страны под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.
Других подробностей о типе дрона, месте его обнаружения и обстоятельствах уничтожения пока не обнародовали.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что французские военные самолеты не менее 11 раз поднимались в воздух за прошедшую неделю в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда.
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