Винищувачі НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії, - ЗМІ

Вранці 8 червня винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LSM з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

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За інформацією військових, дрон знищили французькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

У Національних збройних силах Латвії зазначили, що безпілотник потрапив до повітряного простору країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Інших подробиць щодо типу дрона, місця його виявлення та обставин знищення наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що французькі військові літаки щонайменше 11 разів піднімалися у повітря за минулий тиждень в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії. Париж перехопив російські повітряні судна.

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