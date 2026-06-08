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Новини Порушення повітряного простору
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Винищувачі НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії, - ЗМІ

Винищувачі НАТО збили дрон, що вторгся в повітряний простір Латвії

Вранці 8 червня винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LSM з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

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За інформацією військових, дрон знищили французькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

У Національних збройних силах Латвії зазначили, що безпілотник потрапив до повітряного простору країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Інших подробиць щодо типу дрона, місця його виявлення та обставин знищення наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що французькі військові літаки щонайменше 11 разів піднімалися у повітря за минулий тиждень в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії. Париж перехопив російські повітряні судна.

Також читайте: Франція викличе посла РФ після влучання російського дрона в будинок у Румунії

Латвія (1493) НАТО (7228) дрони (8372) винищувач (136)
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Топ коментарі
+9
Завалили порушника - довго в НАТО до цього йшли
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08.06.2026 11:43 Відповісти
+6
То походу наш был. Если бы руснявый залетел то с почестями бы проводили🤣
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08.06.2026 12:18 Відповісти
+4
Чий би не був БПЛА - винуваті в ньому касапи. Не було би розвязаної ними війни - не було би обстрілів і подібної небезпеки.
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08.06.2026 12:20 Відповісти
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Завалили порушника - довго в НАТО до цього йшли
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08.06.2026 11:43 Відповісти
Нарешті,бо ***** таки нападе)
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08.06.2026 11:54 Відповісти
Що *нарешті*? Безпілотник наш.
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08.06.2026 12:09 Відповісти
а чий би не був. Friendly fire на війні - звичне природнє явище. Он, касапи по ПМР (шахедами) , по Донецьку (орешніком) луплять.
Нарешті натівці вчинили по протоколу. Може, розв'яжеться...
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08.06.2026 12:19 Відповісти
Так а чому всі тут так радіють? Збили, бо знали, що то наш. Був би кацапським - ще невідомо, що б було.
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08.06.2026 12:39 Відповісти
То походу наш был. Если бы руснявый залетел то с почестями бы проводили🤣
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08.06.2026 12:18 Відповісти
Чий би не був БПЛА - винуваті в ньому касапи. Не було би розвязаної ними війни - не було би обстрілів і подібної небезпеки.
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08.06.2026 12:20 Відповісти
було використано всього одна ракета MICA-NG. Але це не точно. Може дві.
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08.06.2026 12:28 Відповісти
Потужно
Двоє проти одного дрона
Це щось з іранської операції нагадує
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08.06.2026 12:28 Відповісти
Хоч один одного не збив і то добре.
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08.06.2026 12:55 Відповісти
 
 