Винищувачі НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії, - ЗМІ
Вранці 8 червня винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LSM з посиланням на Національні збройні сили Латвії.
За інформацією військових, дрон знищили французькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.
У Національних збройних силах Латвії зазначили, що безпілотник потрапив до повітряного простору країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.
Інших подробиць щодо типу дрона, місця його виявлення та обставин знищення наразі не оприлюднили.
Топ коментарі
+9 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар08.06.2026 11:43 Відповісти Посилання
+6 Noname
показати весь коментар08.06.2026 12:18 Відповісти Посилання
+4 Ан Мур
показати весь коментар08.06.2026 12:20 Відповісти Посилання
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Нарешті натівці вчинили по протоколу. Може, розв'яжеться...
Двоє проти одного дрона
Це щось з іранської операції нагадує