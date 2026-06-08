Лисовой посоветовал абитуриентам, которые боятся НМТ, выбирать профессиональное образование
Абитуриенты, испытывающие неуверенность перед сдачей национального мультипредметного теста, могут выбрать профессиональное образование вместо поступления в университет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам в Киеве заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
По словам министра, НМТ остается форматом вступительных экзаменов на период военного положения. В перспективе Украина должна вернуться к внешнему независимому оцениванию.
Лисовой выступил против отмены математики
Глава МОН подчеркнул, что категорически не поддерживает идею перевода математики в перечень предметов по выбору.
"Министерство образования четко стоит на позиции: тест, позволяющий поступать в университеты, предполагает базовые знания в таких вещах, как чтение, письмо и счет. Поэтому я категорически против отмены математики и переноса ее в разряд дисциплин по выбору", – сказал Лисовой.
Такую же позицию он выразил в отношении истории Украины, которая также должна оставаться среди обязательных предметов.
Министр подчеркнул, что упрощение или усложнение тестов не изменит конкуренцию за места в вузах, поскольку это повлияет на результаты всех абитуриентов одновременно.
Лишь около 20% не преодолевают порог
По словам Лисового, доля участников, которые не сдают НМТ на минимальный проходной балл, остается относительно небольшой.
"Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно, а порог базовых знаний не слишком высок", – отметил он.
МОН призывает обратить внимание на профтехобразование
Комментируя дискуссии о сложности НМТ в этом году, министр заявил, что вокруг тестирования распространяется немало мифов, которые могут формировать у молодежи недоверие к собственным возможностям и украинскому образованию.
В то же время он напомнил, что НМТ нужен только для поступления в высшие учебные заведения.
"Если мы хотим поступать в университет – мы выбираем сдавать этот тест. Если мы чувствуем неуверенность и понимаем, что не готовы к тесту, это каким-то образом нас стрессует – выбор профессионального образования, карьерного обучения – это тоже хороший выбор", – подчеркнул Лисовой.
Министр добавил, что его первое образование также было профессиональным, и это не помешало ему впоследствии поступить в университет и строить карьеру.
Напомним, в 2026 году абитуриенты сдают НМТ по модели предыдущего года. В перечень предметов входят украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.
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професійна освіта, то про інше!!!!
і, як раз там потрібно набагато більше державної підтримки та мотивації!!!!!!!
****, як у бл*дскому сов'єтському союзі! не поступив до кпі йди у пту на токаря????????
Щоб якось полегшити ситуацію можна було б розглянути можливість складання в два дні через день по два предмети.
Пару років тому в соцмережах показували фото "методичних матеріалів" від міністерства
освітиЛісового, де у вигляді порівняльних таблиць брехали про діяльність влади Пороха і Зєлі в сфері оборони.
Зокрема, про розмінування територій до 2022 року підлеглі Лісового понаписували про розмінування в часи Порошенка, а про розмінування при Зєлі нічого, ZERO !
Мало повітряних тривог, ночівлі в метро, бомбосховищах, батьків на фронті чи взагалі загиблих?
То давайте ще добивати їх знущаннями та стресами в навчанні.