Лисовой посоветовал абитуриентам, которые боятся НМТ, выбирать профессиональное образование

Абитуриенты, испытывающие неуверенность перед сдачей национального мультипредметного теста, могут выбрать профессиональное образование вместо поступления в университет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам в Киеве заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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По словам министра, НМТ остается форматом вступительных экзаменов на период военного положения. В перспективе Украина должна вернуться к внешнему независимому оцениванию.

Лисовой выступил против отмены математики

Глава МОН подчеркнул, что категорически не поддерживает идею перевода математики в перечень предметов по выбору.

"Министерство образования четко стоит на позиции: тест, позволяющий поступать в университеты, предполагает базовые знания в таких вещах, как чтение, письмо и счет. Поэтому я категорически против отмены математики и переноса ее в разряд дисциплин по выбору", – сказал Лисовой.

Такую же позицию он выразил в отношении истории Украины, которая также должна оставаться среди обязательных предметов.

Министр подчеркнул, что упрощение или усложнение тестов не изменит конкуренцию за места в вузах, поскольку это повлияет на результаты всех абитуриентов одновременно.

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Лишь около 20% не преодолевают порог

По словам Лисового, доля участников, которые не сдают НМТ на минимальный проходной балл, остается относительно небольшой.

"Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно, а порог базовых знаний не слишком высок", – отметил он.

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Комментируя дискуссии о сложности НМТ в этом году, министр заявил, что вокруг тестирования распространяется немало мифов, которые могут формировать у молодежи недоверие к собственным возможностям и украинскому образованию.

В то же время он напомнил, что НМТ нужен только для поступления в высшие учебные заведения.

"Если мы хотим поступать в университет – мы выбираем сдавать этот тест. Если мы чувствуем неуверенность и понимаем, что не готовы к тесту, это каким-то образом нас стрессует – выбор профессионального образования, карьерного обучения – это тоже хороший выбор", – подчеркнул Лисовой.

Министр добавил, что его первое образование также было профессиональным, и это не помешало ему впоследствии поступить в университет и строить карьеру.

Напомним, в 2026 году абитуриенты сдают НМТ по модели предыдущего года. В перечень предметов входят украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

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