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Новости Сдача НМТ за границей
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Лисовой посоветовал абитуриентам, которые боятся НМТ, выбирать профессиональное образование

Министр образования призвал не отказываться от профессионального образования из-за НМТ

Абитуриенты, испытывающие неуверенность перед сдачей национального мультипредметного теста, могут выбрать профессиональное образование вместо поступления в университет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам в Киеве заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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По словам министра, НМТ остается форматом вступительных экзаменов на период военного положения. В перспективе Украина должна вернуться к внешнему независимому оцениванию.

Лисовой выступил против отмены математики

Глава МОН подчеркнул, что категорически не поддерживает идею перевода математики в перечень предметов по выбору.

"Министерство образования четко стоит на позиции: тест, позволяющий поступать в университеты, предполагает базовые знания в таких вещах, как чтение, письмо и счет. Поэтому я категорически против отмены математики и переноса ее в разряд дисциплин по выбору", – сказал Лисовой.

Такую же позицию он выразил в отношении истории Украины, которая также должна оставаться среди обязательных предметов.

Министр подчеркнул, что упрощение или усложнение тестов не изменит конкуренцию за места в вузах, поскольку это повлияет на результаты всех абитуриентов одновременно.

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Лишь около 20% не преодолевают порог

По словам Лисового, доля участников, которые не сдают НМТ на минимальный проходной балл, остается относительно небольшой.

"Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно, а порог базовых знаний не слишком высок", – отметил он.

МОН призывает обратить внимание на профтехобразование

Комментируя дискуссии о сложности НМТ в этом году, министр заявил, что вокруг тестирования распространяется немало мифов, которые могут формировать у молодежи недоверие к собственным возможностям и украинскому образованию.

В то же время он напомнил, что НМТ нужен только для поступления в высшие учебные заведения.

"Если мы хотим поступать в университет – мы выбираем сдавать этот тест. Если мы чувствуем неуверенность и понимаем, что не готовы к тесту, это каким-то образом нас стрессует – выбор профессионального образования, карьерного обучения – это тоже хороший выбор", – подчеркнул Лисовой.

Министр добавил, что его первое образование также было профессиональным, и это не помешало ему впоследствии поступить в университет и строить карьеру.

Напомним, в 2026 году абитуриенты сдают НМТ по модели предыдущего года. В перечень предметов входят украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

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Автор: 

профтехобразование (49) ВНО (408) Лисовой Оксен (68)
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Топ комментарии
+7
Єдину проблему в складанні НМТ я бачу тривалості самого тесту. Чотири предмети за один день - це велике психологічне та фізичне навантаження на дитину. Судячи з розповідей моїх дітей та племінників більш за все вони переживали, що не встигнуть скласти через тривоги або відключення світла чи інтернету. І дійсно, після складання вони виглядали виснаженими. Але всі успішно склали.
Щоб якось полегшити ситуацію можна було б розглянути можливість складання в два дні через день по два предмети.
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08.06.2026 13:10 Ответить
+6
кончений тупорилий зелений дегенерат холуй!!!!!!!
професійна освіта, то про інше!!!!
і, як раз там потрібно набагато більше державної підтримки та мотивації!!!!!!!

****, як у бл*дскому сов'єтському союзі! не поступив до кпі йди у пту на токаря????????
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08.06.2026 12:34 Ответить
+6
Для тих хто склав НМТ на більше 180 балів освіта має бути безоплатною. Ті хто склав на 165-179 можуть вступити на платній основі. А всі інші мають працювати і вивчати робітничі спеціальності. Декілька років тому у нас 86% випускників шкіл вступили до "університетів". Це жах! Національна катастрофа! Країна "загальної вищої освіти"... Ми такі розумні, такі навчені, такі дипломовані от тільки ця масова "вища освіта" не зробила нас сильними і заможними, а фінансування науки зараз 0,33% ВВП. Це ніщо. Науки немає, а там де відсутнє фінансування наукових досліджень немає і ******** освіти та панує плагіат.
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08.06.2026 12:45 Ответить
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кончений тупорилий зелений дегенерат холуй!!!!!!!
професійна освіта, то про інше!!!!
і, як раз там потрібно набагато більше державної підтримки та мотивації!!!!!!!

****, як у бл*дскому сов'єтському союзі! не поступив до кпі йди у пту на токаря????????
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08.06.2026 12:34 Ответить
Так. І це вірно. Навіщо Україні тупорилий інженер який таки спромігся отримати диплом за сало. Хай буде хорошим токарем чи зварювальником, чи водієм фури та приносить користь собі і людям.
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08.06.2026 14:02 Ответить
професійної освіти в Україні не має !
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08.06.2026 12:39 Ответить
Для тих хто склав НМТ на більше 180 балів освіта має бути безоплатною. Ті хто склав на 165-179 можуть вступити на платній основі. А всі інші мають працювати і вивчати робітничі спеціальності. Декілька років тому у нас 86% випускників шкіл вступили до "університетів". Це жах! Національна катастрофа! Країна "загальної вищої освіти"... Ми такі розумні, такі навчені, такі дипломовані от тільки ця масова "вища освіта" не зробила нас сильними і заможними, а фінансування науки зараз 0,33% ВВП. Це ніщо. Науки немає, а там де відсутнє фінансування наукових досліджень немає і ******** освіти та панує плагіат.
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08.06.2026 12:45 Ответить
Цікаво б Лісовому для експерименту здати екзамен.
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08.06.2026 12:48 Ответить
Совок під соусом реформ та інновацій. Діти з 19 року не можуть нормально навчатись - ковід, а потім війна. Може підтримка якась потрібна? Як вберегти тих, хто завтра буде рухати Україну вперед? Єдине що цей міністр за математику виступає і то добре.
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08.06.2026 12:50 Ответить
Есть вступительные экзамены в профильные вузы и универы. Какие проблемы? Если человек поступает на медицинский нахрен ему та высшая математика. Так же как и биология тем кто собирается стать инженером. В совке привыкли учить всему сразу и одновременно ничему конкретно.
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08.06.2026 13:05 Ответить
Ви б хоча в гуглі забили "використання вищої математики в медицині" та прочитали б для власного ознайомлення перед тим як своє "в совкє" показувати назагал.
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08.06.2026 13:19 Ответить
Та воно ніде не вчилося-тому і кацапощелепне..ще й свіже вилуплене..
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08.06.2026 13:33 Ответить
Навіщо медсестрі та навіть терапевту вища математика?
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08.06.2026 13:45 Ответить
Єдину проблему в складанні НМТ я бачу тривалості самого тесту. Чотири предмети за один день - це велике психологічне та фізичне навантаження на дитину. Судячи з розповідей моїх дітей та племінників більш за все вони переживали, що не встигнуть скласти через тривоги або відключення світла чи інтернету. І дійсно, після складання вони виглядали виснаженими. Але всі успішно склали.
Щоб якось полегшити ситуацію можна було б розглянути можливість складання в два дні через день по два предмети.
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08.06.2026 13:10 Ответить
Самого зебільного Лісового треба примусити здати кілька тестів з різних предметів в один день за обмежений час.
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08.06.2026 13:17 Ответить
Цей холуй ОПи ще й фальсифікує історію.
Пару років тому в соцмережах показували фото "методичних матеріалів" від міністерства освіти Лісового, де у вигляді порівняльних таблиць брехали про діяльність влади Пороха і Зєлі в сфері оборони.
Зокрема, про розмінування територій до 2022 року підлеглі Лісового понаписували про розмінування в часи Порошенка, а про розмінування при Зєлі нічого, ZERO !
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08.06.2026 13:35 Ответить
А кому зараз легко?
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08.06.2026 13:35 Ответить
Мало рашисти знущаються з наших дітей?
Мало повітряних тривог, ночівлі в метро, бомбосховищах, батьків на фронті чи взагалі загиблих?
То давайте ще добивати їх знущаннями та стресами в навчанні.
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08.06.2026 14:07 Ответить
Міндічами дерьмаками баклановим їх виродкам скажи
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08.06.2026 13:24 Ответить
Пройшов цей тест без підготовки на 170 балів. Здавав до цього екзамен з математики 20 років тому. Я не знаю, яким дубом треба бути щоб завалити цей екзамен. Правильно каже Лісовий, не хочеш вчити теорію йди на проф освіту, там зараз заробляють непогано.
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08.06.2026 13:28 Ответить
Ви проходили тест в обмеженій час і в той самий день виконували ще три тести з різних предметів, як це роблять учні в наших школах?
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08.06.2026 14:11 Ответить
 
 