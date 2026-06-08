Лісовий порадив абітурієнтам, які бояться НМТ, обирати профосвіту

Абітурієнти, які відчувають невпевненість перед складанням національного мультипредметного тесту, можуть обрати професійну освіту замість вступу до університету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам у Києві заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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За словами міністра, НМТ залишається форматом вступних випробувань на період воєнного стану. У перспективі Україна має повернутися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Лісовий виступив проти скасування математики

Очільник МОН наголосив, що категорично не підтримує ідею переведення математики до переліку предметів за вибором.

"Міністерство освіти чітко стоїть на позиції: тест, який дозволяє вступати в університети, передбачає базові знання в таких речах, як читати, писати і рахувати. Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором", – сказав Лісовий.

Таку ж позицію він висловив щодо історії України, яка також має залишатися серед обов’язкових предметів.

Міністр підкреслив, що спрощення чи ускладнення тестів не змінить конкуренцію за місця у вишах, оскільки це вплине на результати всіх вступників одночасно.

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Лише близько 20% не долають поріг

За словами Лісового, частка учасників, які не складають НМТ на мінімальний прохідний бал, залишається відносно невеликою.

"Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, а поріг базових знань не є занадто високим", – зазначив він.

МОН закликає звернути увагу на профтехосвіту

Коментуючи дискусії про складність цьогорічного НМТ, міністр заявив, що навколо тестування поширюється чимало міфів, які можуть формувати у молоді зневіру у власних можливостях та українській освіті.

Водночас він нагадав, що НМТ потрібен лише для вступу до закладів вищої освіти.

"Якщо ми хочемо йти до університету – ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує нас якимось чином – вибір професійної освіти, кар’єрного навчання – це теж хороший вибір", – наголосив Лісовий.

Міністр додав, що його перша освіта також була професійною, і це не завадило йому згодом вступити до університету та будувати кар’єру.

Нагадаємо, у 2026 році вступники складають НМТ за моделлю попереднього року. До переліку предметів входять українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.

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