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Новини Складання НМТ за кордоном
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Лісовий порадив абітурієнтам, які бояться НМТ, обирати профосвіту

Міністр освіти закликав не відмовлятися від професійної освіти через НМТ

Абітурієнти, які відчувають невпевненість перед складанням національного мультипредметного тесту, можуть обрати професійну освіту замість вступу до університету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам у Києві заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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За словами міністра, НМТ залишається форматом вступних випробувань на період воєнного стану. У перспективі Україна має повернутися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Лісовий виступив проти скасування математики

Очільник МОН наголосив, що категорично не підтримує ідею переведення математики до переліку предметів за вибором.

"Міністерство освіти чітко стоїть на позиції: тест, який дозволяє вступати в університети, передбачає базові знання в таких речах, як читати, писати і рахувати. Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором", – сказав Лісовий.

Таку ж позицію він висловив щодо історії України, яка також має залишатися серед обов’язкових предметів.

Міністр підкреслив, що спрощення чи ускладнення тестів не змінить конкуренцію за місця у вишах, оскільки це вплине на результати всіх вступників одночасно.

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Лише близько 20% не долають поріг

За словами Лісового, частка учасників, які не складають НМТ на мінімальний прохідний бал, залишається відносно невеликою.

"Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, а поріг базових знань не є занадто високим", – зазначив він.

МОН закликає звернути увагу на профтехосвіту

Коментуючи дискусії про складність цьогорічного НМТ, міністр заявив, що навколо тестування поширюється чимало міфів, які можуть формувати у молоді зневіру у власних можливостях та українській освіті.

Водночас він нагадав, що НМТ потрібен лише для вступу до закладів вищої освіти.

"Якщо ми хочемо йти до університету – ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує нас якимось чином – вибір професійної освіти, кар’єрного навчання – це теж хороший вибір", – наголосив Лісовий.

Міністр додав, що його перша освіта також була професійною, і це не завадило йому згодом вступити до університету та будувати кар’єру.

Нагадаємо, у 2026 році вступники складають НМТ за моделлю попереднього року. До переліку предметів входять українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.

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профтехосвіта (77) ЗНО (315) Лісовий Оксен (108)
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Топ коментарі
+6
Для тих хто склав НМТ на більше 180 балів освіта має бути безоплатною. Ті хто склав на 165-179 можуть вступити на платній основі. А всі інші мають працювати і вивчати робітничі спеціальності. Декілька років тому у нас 86% випускників шкіл вступили до "університетів". Це жах! Національна катастрофа! Країна "загальної вищої освіти"... Ми такі розумні, такі навчені, такі дипломовані от тільки ця масова "вища освіта" не зробила нас сильними і заможними, а фінансування науки зараз 0,33% ВВП. Це ніщо. Науки немає, а там де відсутнє фінансування наукових досліджень немає і ******** освіти та панує плагіат.
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08.06.2026 12:45 Відповісти
+5
кончений тупорилий зелений дегенерат холуй!!!!!!!
професійна освіта, то про інше!!!!
і, як раз там потрібно набагато більше державної підтримки та мотивації!!!!!!!

****, як у бл*дскому сов'єтському союзі! не поступив до кпі йди у пту на токаря????????
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08.06.2026 12:34 Відповісти
+4
професійної освіти в Україні не має !
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08.06.2026 12:39 Відповісти
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кончений тупорилий зелений дегенерат холуй!!!!!!!
професійна освіта, то про інше!!!!
і, як раз там потрібно набагато більше державної підтримки та мотивації!!!!!!!

****, як у бл*дскому сов'єтському союзі! не поступив до кпі йди у пту на токаря????????
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08.06.2026 12:34 Відповісти
професійної освіти в Україні не має !
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08.06.2026 12:39 Відповісти
Для тих хто склав НМТ на більше 180 балів освіта має бути безоплатною. Ті хто склав на 165-179 можуть вступити на платній основі. А всі інші мають працювати і вивчати робітничі спеціальності. Декілька років тому у нас 86% випускників шкіл вступили до "університетів". Це жах! Національна катастрофа! Країна "загальної вищої освіти"... Ми такі розумні, такі навчені, такі дипломовані от тільки ця масова "вища освіта" не зробила нас сильними і заможними, а фінансування науки зараз 0,33% ВВП. Це ніщо. Науки немає, а там де відсутнє фінансування наукових досліджень немає і ******** освіти та панує плагіат.
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08.06.2026 12:45 Відповісти
Цікаво б Лісовому для експерименту здати екзамен.
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08.06.2026 12:48 Відповісти
Совок під соусом реформ та інновацій. Діти з 19 року не можуть нормально навчатись - ковід, а потім війна. Може підтримка якась потрібна? Як вберегти тих, хто завтра буде рухати Україну вперед? Єдине що цей міністр за математику виступає і то добре.
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08.06.2026 12:50 Відповісти
Есть вступительные экзамены в профильные вузы и универы. Какие проблемы? Если человек поступает на медицинский нахрен ему та высшая математика. Так же как и биология тем кто собирается стать инженером. В совке привыкли учить всему сразу и одновременно ничему конкретно.
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08.06.2026 13:05 Відповісти
Ви б хоча в гуглі забили "використання вищої математики в медицині" та прочитали б для власного ознайомлення перед тим як своє "в совкє" показувати назагал.
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08.06.2026 13:19 Відповісти
Та воно ніде не вчилося-тому і кацапощелепне..ще й свіже вилуплене..
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08.06.2026 13:33 Відповісти
Навіщо медсестрі та навіть терапевту вища математика?
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08.06.2026 13:45 Відповісти
Єдину проблему в складанні НМТ я бачу тривалості самого тесту. Чотири предмети за один день - це велике психологічне та фізичне навантаження на дитину. Судячи з розповідей моїх дітей та племінників більш за все вони переживали, що не встигнуть скласти через тривоги або відключення світла чи інтернету. І дійсно, після складання вони виглядали виснаженими. Але всі успішно склали.
Щоб якось полегшити ситуацію можна було б розглянути можливість складання в два дні через день по два предмети.
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08.06.2026 13:10 Відповісти
Самого зебільного Лісового треба примусити здати кілька тестів з різних предметів в один день за обмежений час.
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08.06.2026 13:17 Відповісти
Цей холуй ОПи ще й фальсифікує історію.
Пару років тому в соцмережах показували фото "методичних матеріалів" від міністерства освіти Лісового, де у вигляді порівняльних таблиць брехали про діяльність влади Пороха і Зєлі в сфері оборони.
Зокрема, про розмінування територій до 2022 року підлеглі Лісового понаписували про розмінування в часи Порошенка, а про розмінування при Зєлі нічого, ZERO !
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08.06.2026 13:35 Відповісти
А кому зараз легко?
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08.06.2026 13:35 Відповісти
Міндічами дерьмаками баклановим їх виродкам скажи
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08.06.2026 13:24 Відповісти
Пройшов цей тест без підготовки на 170 балів. Здавав до цього екзамен з математики 20 років тому. Я не знаю, яким дубом треба бути щоб завалити цей екзамен. Правильно каже Лісовий, не хочеш вчити теорію йди на проф освіту, там зараз заробляють непогано.
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08.06.2026 13:28 Відповісти
 
 