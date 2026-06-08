Коррупция во времена Орбана обошлась Венгрии в 194 млрд долларов, - антикоррупционное ведомство

Коррупция за годы правления бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могла обойтись стране примерно в 194 миллиарда долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Управления по вопросам добросовестности Венгрии Ференца Биро. По его словам, за последние 16 лет потери от коррупции могли составить 60 триллионов форинтов, что эквивалентно примерно 194 миллиардам долларов.

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Антикоррупционный орган заявил о давлении со стороны властей

Ференц Биро в интервью венгерскому изданию De! Akciokozosseg заявил, что ситуация с коррупцией в стране ухудшалась из-за нежелания властей эффективно бороться с ней.

Он также рассказал о случае в 2024 году, когда, по его словам, тогдашние министры Бенце Тужон и Янош Бока требовали от его ведомства отказаться от проверок объектов, связанных с расследованиями.

Управление по вопросам добросовестности было создано в 2022 году после договоренностей между Венгрией и Европейским Союзом об усилении антикоррупционного контроля.

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Новое правительство обещает антикоррупционные изменения

Как отмечает Bloomberg, ЕС ранее заблокировал для Венгрии финансирование на сумму более 20 миллиардов долларов из-за опасений по поводу коррупции.

Премьер-министр Петер Мадяр, возглавивший правительство после выборов в апреле, пообещал усилить борьбу с коррупцией и возобновить полноценное сотрудничество с Евросоюзом.

На этой неделе его правительство планирует подать законопроект с пакетом антикоррупционных изменений, необходимых для получения 16 миллиардов евро финансирования от ЕС.

Биро также заявил, что в прошлом году правоохранители проводили обыски в антикоррупционном ведомстве и его доме после начала проверки правительственных расходов на коммуникации. По его мнению, такие действия были попыткой давления и запугивания.

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