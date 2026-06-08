Корупція за часів Орбана коштувала Угорщині 194 млрд доларів, - антикорупційне відомство

Корупція за роки правління колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могла коштувати країні близько 194 мільярдів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на голову Управління з питань доброчесності Угорщини Ференца Біро. За його словами, за останні 16 років втрати від корупції могли сягнути 60 трильйонів форинтів, що еквівалентно приблизно 194 мільярдам доларів.

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Антикорупційний орган заявив про тиск влади

Ференц Біро в інтерв'ю угорському виданню De! Akciokozosseg заявив, що ситуація з корупцією в країні погіршувалася через небажання влади ефективно боротися з нею.

Він також розповів про випадок у 2024 році, коли, за його словами, тодішні міністри Бенце Тужон та Янош Бока вимагали від його відомства відмовитися від перевірок об'єктів, пов'язаних із розслідуваннями.

Управління з питань доброчесності створили у 2022 році після домовленостей між Угорщиною та Європейським Союзом щодо посилення антикорупційного контролю.

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Новий уряд обіцяє антикорупційні зміни

Як зазначає Bloomberg, ЄС раніше заблокував для Угорщини фінансування на суму понад 20 мільярдів доларів через занепокоєння щодо корупції.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр, який очолив уряд після виборів у квітні, пообіцяв посилити боротьбу з корупцією та відновити повноцінну співпрацю з Євросоюзом.

Цього тижня його уряд планує подати законопроєкт із пакетом антикорупційних змін, необхідних для отримання 16 мільярдів євро фінансування від ЄС.

Біро також заявив, що минулого року правоохоронці проводили обшуки в антикорупційному відомстві та його помешканні після початку перевірки урядових витрат на комунікації. На його думку, такі дії були спробою тиску та залякування.

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