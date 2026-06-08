Корупція за часів Орбана коштувала Угорщині 194 млрд доларів, - антикорупційне відомство
Корупція за роки правління колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могла коштувати країні близько 194 мільярдів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на голову Управління з питань доброчесності Угорщини Ференца Біро. За його словами, за останні 16 років втрати від корупції могли сягнути 60 трильйонів форинтів, що еквівалентно приблизно 194 мільярдам доларів.
Антикорупційний орган заявив про тиск влади
Ференц Біро в інтерв'ю угорському виданню De! Akciokozosseg заявив, що ситуація з корупцією в країні погіршувалася через небажання влади ефективно боротися з нею.
Він також розповів про випадок у 2024 році, коли, за його словами, тодішні міністри Бенце Тужон та Янош Бока вимагали від його відомства відмовитися від перевірок об'єктів, пов'язаних із розслідуваннями.
Управління з питань доброчесності створили у 2022 році після домовленостей між Угорщиною та Європейським Союзом щодо посилення антикорупційного контролю.
Новий уряд обіцяє антикорупційні зміни
Як зазначає Bloomberg, ЄС раніше заблокував для Угорщини фінансування на суму понад 20 мільярдів доларів через занепокоєння щодо корупції.
Прем'єр-міністр Петер Мадяр, який очолив уряд після виборів у квітні, пообіцяв посилити боротьбу з корупцією та відновити повноцінну співпрацю з Євросоюзом.
Цього тижня його уряд планує подати законопроєкт із пакетом антикорупційних змін, необхідних для отримання 16 мільярдів євро фінансування від ЄС.
Біро також заявив, що минулого року правоохоронці проводили обшуки в антикорупційному відомстві та його помешканні після початку перевірки урядових витрат на комунікації. На його думку, такі дії були спробою тиску та залякування.
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