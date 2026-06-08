РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7925 посетителей онлайн
Новости Нападение на людей Украинцы за границей
575 1

В Литве осудили мужчину за попытку сорвать с велосипедиста одежду с символикой Украины

Суд в Литве наказал мужчину за нападение на велосипедиста

В Литве суд вынес приговор мужчине, напавшему на велосипедиста из-за его поддержки Украины.

Об этом говорится в материале LRT, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале 

Нападение из-за символики Украины

Инцидент произошел вечером 27 марта 2025 года в Ширвинтоском районе. Мужчина на автомобиле догнал велосипедиста и потребовал снять футболку с украинской символикой.

После отказа он подрезал велосипед, вследствие чего пострадавший упал на обочину. Нападавший подбежал к мужчине, повалил его на землю и пытался силой сорвать одежду. Также он разбил мобильный телефон, когда пострадавший пытался вызвать помощь.

Читайте также: В Украине уменьшилось количество людей, откладывающих деньги: Где украинцы хранят сбережения?

Приговор суда и наказание

Суд признал 36-летнего Янаса Якштаса виновным в повреждении имущества и причинении легких телесных повреждений. Отягчающим обстоятельством признан мотив ненависти к людям, поддерживающим Украину.

Согласно приговору, вступившему в силу 12 мая, осужденному назначено 15 месяцев ограничения свободы.

Также он обязан работать или состоять на учете в центре занятости, пройти психологическую программу по преодолению агрессивного поведения, выплатить компенсацию потерпевшему и возместить расходы на его лечение.

Читайте также: Наивно ожидать, что Путин просто отступит после письма Зеленского, — министр обороны Литвы Каунас

Автор: 

Литва (2735) нападение (2294) украинцы (3932)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь дуже мало дали агресивному нападнику ,
який скоїв
злочин проти людини з украінською символікою !!
Видно , що це був озвірілий кацап 😡
показать весь комментарий
08.06.2026 23:46 Ответить
 
 