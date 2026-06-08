В Литве осудили мужчину за попытку сорвать с велосипедиста одежду с символикой Украины

В Литве суд вынес приговор мужчине, напавшему на велосипедиста из-за его поддержки Украины.

Об этом говорится в материале LRT, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Нападение из-за символики Украины

Инцидент произошел вечером 27 марта 2025 года в Ширвинтоском районе. Мужчина на автомобиле догнал велосипедиста и потребовал снять футболку с украинской символикой.

После отказа он подрезал велосипед, вследствие чего пострадавший упал на обочину. Нападавший подбежал к мужчине, повалил его на землю и пытался силой сорвать одежду. Также он разбил мобильный телефон, когда пострадавший пытался вызвать помощь.

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Приговор суда и наказание

Суд признал 36-летнего Янаса Якштаса виновным в повреждении имущества и причинении легких телесных повреждений. Отягчающим обстоятельством признан мотив ненависти к людям, поддерживающим Украину.

Согласно приговору, вступившему в силу 12 мая, осужденному назначено 15 месяцев ограничения свободы.

Также он обязан работать или состоять на учете в центре занятости, пройти психологическую программу по преодолению агрессивного поведения, выплатить компенсацию потерпевшему и возместить расходы на его лечение.

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