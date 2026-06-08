У Литві засудили чоловіка за спробу зірвати з велосипедиста одяг із символікою України

У Литві суд виніс вирок чоловіку, який напав на велосипедиста через підтримку України.

Про це йдеться у матеріалі LRT, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Напад через символіку України

Інцидент стався ввечері 27 березня 2025 року у Шірвінтоському районі. Чоловік на автомобілі наздогнав велосипедиста та вимагав зняти футболку з українською символікою.

Після відмови він підрізав велосипед, унаслідок чого потерпілий впав на узбіччя. Нападник підбіг до чоловіка, повалив його на землю та намагався силою зірвати одяг. Також він розбив мобільний телефон, коли потерпілий намагався викликати допомогу.

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Вирок суду та покарання

Суд визнав 36-річного Янаса Якштаса винним у пошкодженні майна та заподіянні легких тілесних ушкоджень. Обтяжувальною обставиною визначено мотив ненависті до людей, які підтримують Україну.

Згідно з вироком, який набув чинності 12 травня, засудженому призначено 15 місяців обмеження волі.

Також він зобов’язаний працювати або перебувати на обліку в центрі зайнятості, пройти психологічну програму для подолання агресивної поведінки, виплатити компенсацію потерпілому та відшкодувати витрати на його лікування.

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