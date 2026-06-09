Мельник в ООН: РФ должны отстранить от миротворческих миссий

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал отстранить Россию от участия в миротворческих миссиях из-за военных преступлений, в частности сексуального насилия, зафиксированных ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Какой позор для этой бесславной российской армии и так называемых правоохранительных органов, которые являются ничем иным, как бандой насильников", – подчеркнул Мельник.

По его словам, включение ВС РФ в список позора за изнасилования и другие формы сексуального насилия, связанного с конфликтом, должно стать основанием для отстранения России от миротворческих миссий под эгидой ООН.

Он отметил, что для Украины эти преступления не являются новыми и документируются еще с 2014 года, а сейчас "независимо проверены и официально зафиксированы ООН".

Данные ООН о сексуальном насилии, связанном с российскими структурами

Мельник привел данные из доклада генсека ООН:

"310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая изнасилования, групповые изнасилования, увечья половых органов, удары электрическим током и избиения половых органов в отношении 280 мужчин, 26 женщин и четырех девочек, совершенных российскими вооруженными и силовыми структурами, включая Федеральную службу исполнения наказаний, Вооруженные силы России и Федеральную службу безопасности".

Он также напомнил, что российские вооруженные силы неоднократно фигурировали в докладах ООН о нарушениях прав детей в вооруженных конфликтах.

"Теперь Россия внесена в списки в рамках двух ключевых механизмов Совета Безопасности ООН – по детям и вооруженным конфликтам и по сексуальному насилию, связанному с конфликтом", – сказал дипломат.

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Призыв к исключению РФ из ООН и резкая критика российской делегации

Мельник предложил российской делегации покинуть Организацию Объединенных Наций:

"Если России неудобно из-за всех решений Генеральной Ассамблеи, требующих безусловного вывода ее войск, или, правильнее сказать, ее военных преступников с украинской земли, если Россия отвергает независимые доклады соответствующих органов ООН, разоблачающие варварскую политику Москвы, возможно, пришло время попрощаться и уходить из ООН".

Он также добавил:

"Не думаю, что кто-то в этом зале будет проливать слёзы, когда Россия наконец хлопнет дверью и уйдёт. Каждый день российский представитель плюет всем нам в лицо своей ложью, в то время как мы вежливо делаем вид, что это просто дождь".

Мельник подчеркнул, что участие российского персонала в миротворческих и полицейских миссиях ООН должно быть прекращено:

"Российский персонал должен быть отстранен от миротворческих и полицейских миссий ООН".

Он подчеркнул, что "Буча - это позор", который останется историческим приговором политическому руководству России.

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