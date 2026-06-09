Мельник в ООН: РФ мають усунути від миротворчих місій

Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав відсторонити Росію від миротворчих місій через воєнні злочини, зокрема сексуальне насильство, задокументоване ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Яка ганьба для цієї безславної російської армії і так званих правоохоронних органів, котрі є не чим іншим, як бандою ґвалтівників", – наголосив Мельник.

За його словами, включення ЗС РФ до списку ганьби за зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, має стати підставою для відсторонення Росії від миротворчих місій під егідою ООН.

Він зазначив, що для України ці злочини не є новими й документуються ще з 2014 року, а нині "незалежно перевірені й офіційно зафіксовані ООН".

Дані ООН про сексуальне насильство, пов’язане з російськими структурами

Мельник навів дані з доповіді генсека ООН:

"310 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, включаючи зґвалтування, групові зґвалтування, каліцтво статевих органів, удари електричним струмом та побиття статевих органів стосовно 280 чоловіків, 26 жінок і чотирьох дівчат, скоєних російськими збройними та силовими структурами, включаючи Федеральну службу виконання покарань, Збройні сили Росії та Федеральну службу безпеки".

Він також нагадав, що російські збройні сили неодноразово потрапляли до доповідей ООН щодо порушень прав дітей у збройних конфліктах.

"Тепер Росія внесена до списків у рамках двох ключових механізмів Ради Безпеки ООН – щодо дітей і збройних конфліктів та щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом", – сказав дипломат.

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Заклик до виключення РФ з ООН і різка критика російської делегації

Мельник запропонував російській делегації залишити Організацію Об’єднаних Націй:

"Якщо Росії незручно через всі рішення Генеральної Асамблеї, які вимагають безумовного виведення її військ, або, правильніше сказати, її воєнних злочинців з української землі, якщо Росія відкидає незалежні доповіді відповідних органів ООН, які викривають варварську політику Москви, можливо, настав час попрощатися і забиратися з ООН".

Він також додав:

"Не думаю, що хтось у цій залі проливатиме сльози, коли Росія нарешті грюкне дверима й забереться геть. Щодня російський представник плює всім нам в обличчя своїми брехнями, тоді як ми ввічливо вдаємо, що це просто дощ".

Мельник наголосив, що участь російського персоналу у миротворчих та поліцейських місіях ООН має бути припинена:

"Російський персонал має бути відсторонений від миротворчих та поліцейських місій ООН".

Він підкреслив, що "Буча – це ганьба", яка залишиться історичним вироком політичному керівництву Росії.

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