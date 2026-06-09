Экономика РФ превратилась в "экономику смерти", – Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что РФ продолжает войну, несмотря на экономический спад, и отказывается от диалога на нейтральной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Украина предложила конкретный путь для движения вперед: встречу двух лидеров на нейтральной территории. В ответ от господина Путина мы услышали: "Нет". Снова и снова "нет", – сказал Мельник.

Он напомнил, что 4 июня президент Украины обратился к Путину с открытым письмом, в котором подчеркнул необходимость завершения войны и выразил готовность к прямым переговорам. Вместо этого российский лидер во время "Петербургского международного экономического форума" рассказывал о якобы успехах российской армии и экономики.

"Иронично, что господин Путин делал это на фоне черного дыма, поднимавшегося над критически важными военными объектами вблизи Санкт-Петербурга, пораженными Вооруженными силами Украины всего за несколько часов до этого. Символизм было трудно не заметить", – отметил дипломат.

В то же время Мельник привел заявления российских чиновников, которые, по его словам, свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в РФ.

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В частности, он упомянул слова министра экономического развития Максима Решетникова о "сложной ситуации", предупреждение министра финансов Антона Силуанова о рисках роста бюджетного дефицита, а также оценки депутата Госдумы Рената Сулейманова о возможной неспособности экономики РФ выдержать длительную войну против Украины.

"Экономика смерти" и расходы на войну

По оценкам аналитиков, приведенным дипломатом, экономика России приближается к структурной стагнации.

"В течение последних четырех лет Россия поддерживала себя благодаря своей "экономике смерти" - модели, опирающейся на войну, милитаризацию и саму смерть как ключевые движущие силы экономической активности", - заявил Мельник.

Он также отметил, что РФ тратит около 10 млрд долларов в год на единовременные выплаты за подписание военных контрактов, а компенсации за гибель военных могут достигать примерно 200 тыс. долларов.

"Погибнуть на фронте фактически стало финансово выгоднее, чем всю жизнь работать на гражданской работе", – добавил он.

Оценка ситуации на фронте и выводы

Мельник подчеркнул, что экономическая ситуация в России, несмотря на заявления руководства, приближается к критической точке.

Он также привел оценку изменений на поле боя:

"На поле боя Украина в мае освободила на 100 квадратных километров больше территории, чем российские войска смогли захватить. И так происходит уже второй месяц подряд", – резюмировал постоянный представитель Украины при ООН.

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