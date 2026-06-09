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Экономика РФ превратилась в "экономику смерти", – Мельник

Мельник об экономическом положении России и последствиях войны

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что РФ продолжает войну, несмотря на экономический спад, и отказывается от диалога на нейтральной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Украина предложила конкретный путь для движения вперед: встречу двух лидеров на нейтральной территории. В ответ от господина Путина мы услышали: "Нет". Снова и снова "нет", – сказал Мельник.

Он напомнил, что 4 июня президент Украины обратился к Путину с открытым письмом, в котором подчеркнул необходимость завершения войны и выразил готовность к прямым переговорам. Вместо этого российский лидер во время "Петербургского международного экономического форума" рассказывал о якобы успехах российской армии и экономики.

"Иронично, что господин Путин делал это на фоне черного дыма, поднимавшегося над критически важными военными объектами вблизи Санкт-Петербурга, пораженными Вооруженными силами Украины всего за несколько часов до этого. Символизм было трудно не заметить", – отметил дипломат.

В то же время Мельник привел заявления российских чиновников, которые, по его словам, свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в РФ.

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В частности, он упомянул слова министра экономического развития Максима Решетникова о "сложной ситуации", предупреждение министра финансов Антона Силуанова о рисках роста бюджетного дефицита, а также оценки депутата Госдумы Рената Сулейманова о возможной неспособности экономики РФ выдержать длительную войну против Украины.

"Экономика смерти" и расходы на войну

По оценкам аналитиков, приведенным дипломатом, экономика России приближается к структурной стагнации.

"В течение последних четырех лет Россия поддерживала себя благодаря своей "экономике смерти" - модели, опирающейся на войну, милитаризацию и саму смерть как ключевые движущие силы экономической активности", - заявил Мельник.

Он также отметил, что РФ тратит около 10 млрд долларов в год на единовременные выплаты за подписание военных контрактов, а компенсации за гибель военных могут достигать примерно 200 тыс. долларов.

"Погибнуть на фронте фактически стало финансово выгоднее, чем всю жизнь работать на гражданской работе", – добавил он.

Оценка ситуации на фронте и выводы

Мельник подчеркнул, что экономическая ситуация в России, несмотря на заявления руководства, приближается к критической точке.

Он также привел оценку изменений на поле боя:

"На поле боя Украина в мае освободила на 100 квадратных километров больше территории, чем российские войска смогли захватить. И так происходит уже второй месяц подряд", – резюмировал постоянный представитель Украины при ООН.

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россия (97856) Украина (44439) экономика (3845) Мельник Андрей (246)
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Навіщо це все перераховувати? Щоб в оон росію пожаліли, потрепаючу від нашої відповіді?
Чи не краще всіх цих промов показати щоденні вбивства росією українців на зупинках, на роботі, просто по дорозі дому, днем і вночі? Чому там не ає жодного слова про злочини росіян в Херсоні і Харкові, на Запоріжжі і в Одесі, на Сумщині і Чернігівщині та столиці крани -Києва??????????
Невже нема кому показати там реальну щоденну фіксацію злочинів росії проти людяності в Україні????/?/?
На мудладебілофони йдуть мільярди, тож трохи нехай український варіант скабєєвої і симонян в одному обличчі -мазур, поділиться баблом вщятим з кішень «племені», аби зробити в ООН якісний доклад з відеодоказами злочинів росії.
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09.06.2026 08:33 Ответить
Заради простоъ об эктивності слід визнати, що лист наймудрішого з пропозицією переговорів - це стендап-шоу, аналог - стадіон з порошенком, тільки вже не весь світ. Відповідно хайп вдався, можливість перемовин тепер остаточно заблоковано, в цей час Україна показує всьому світу успіхи в частині атак на критично важливі експортні потужності агресора, і одночасно намагається створити дипломатичний тиск задля досягнення безумовного припинення вогню. Тобто ми спостерігаємо логічне протиріччя - якщо ти добиваєш ворога то тобі вимагати безумовне і всеосяжне припинення вогню - алогічно і шкідливо. Ворог - не дурень, і все це прекрасно розуміє. Насторожує відсутність активних дій у відповідь, отже йде накопичення ресурсів для наступної хвилі масованих атак по критичним вузлам. Це стендап-шоу дужо дорого обходиться Україні.
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09.06.2026 08:35 Ответить
3амглавы российских Минфина и Центробанка Сергей Алексашенко: "Если вы считаете, что путин из-за каких-то сложностей в экономике, из-за того, что экономика снижается на сколько-то десятков процентов, или что инфляция выросла на сколько-то процентов, прекратит войну, - вы наивный человек.
Поэтому деньги на войну у путина есть. Если в бюджете будут проблемы, то Центробанк всегда придет на помощь и поддержит бюджет, даст ему через банки столько денег, сколько нужно.
путин может сокращать социальные расходы, может сокращать инвестиционные расходы, но то, что он не будет сокращать расходы на войну и будет давать Минобороны столько денег и столько материальных ресурсов, сколько требуется, столько человеческих жизней, сколько армия будет требовать, - у меня в этом пока нет никаких сомнений".
По словам Алексашенко, Россия будет выжимать средства по привычной модели - за счет богатых природных ресурсов.
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09.06.2026 08:36 Ответить
Уточнение - Бывший замглавы.
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09.06.2026 09:52 Ответить
 
 