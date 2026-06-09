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Економіка РФ перетворилась на "економіку смерті", - Мельник

Мельник про економічний стан Росії та наслідки війни

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що РФ продовжує війну попри економічний занепад і відмовляється від діалогу на нейтральній території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Україна запропонувала конкретний шлях для руху вперед: зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Нєт". Знову і знову "нєт", – сказав Мельник.

Він нагадав, що 4 червня президент України звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому наголосив на необхідності завершення війни та висловив готовність до прямих переговорів. Натомість російський очільник під час "Петербурзького міжнародного економічного форуму" розповідав про нібито успіхи російської армії та економіки.

"Іронічно, що пан Путін робив це на тлі чорного диму, який здіймався над критично важливими військовими об’єктами поблизу Санкт-Петербурга, ураженими Збройними силами України лише за кілька годин до того. Символізм було важко не помітити", – вказав дипломат.

Водночас Мельник навів заяви російських посадовців, які, за його словами, свідчать про погіршення економічної ситуації в РФ.

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Зокрема, він згадав слова міністра економічного розвитку Максима Решетнікова про "складну ситуацію", попередження міністра фінансів Антона Силуанова щодо ризиків зростання бюджетного дефіциту, а також оцінки депутата Держдуми Рената Сулейманова про можливу неспроможність економіки РФ витримувати тривалу війну проти України.

"Економіка смерті" та витрати на війну

За оцінками аналітиків, які навів дипломат, економіка Росії наближається до структурної стагнації.

"Протягом останніх чотирьох років Росія підтримувала себе завдяки своїй "економіці смерті" – моделі, що спиралася на війну, мілітаризацію та саму смерть як ключові рушії економічної активності", – заявив Мельник.

Він також зазначив, що РФ витрачає близько 10 млрд доларів на рік на одноразові виплати за підписання військових контрактів, а компенсації за загибель військових можуть сягати приблизно 200 тис. доларів.

"Загинути на фронті фактично стало фінансово вигідніше, ніж усе життя працювати на цивільній роботі", – додав він.

Оцінка ситуації на фронті та висновки

Мельник підкреслив, що економічна ситуація Росії, попри заяви керівництва, наближається до критичної точки.

Він також навів оцінку змін на полі бою:

"На полі бою Україна в травні звільнила на 100 квадратних кілометрів більше території, ніж російські війська змогли захопити. І так відбувається вже другий місяць поспіль", – резюмував постійний представник України при ООН.

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Навіщо це все перераховувати? Щоб в оон росію пожаліли, потрепаючу від нашої відповіді?
Чи не краще всіх цих промов показати щоденні вбивства росією українців на зупинках, на роботі, просто по дорозі дому, днем і вночі? Чому там не ає жодного слова про злочини росіян в Херсоні і Харкові, на Запоріжжі і в Одесі, на Сумщині і Чернігівщині та столиці крани -Києва??????????
Невже нема кому показати там реальну щоденну фіксацію злочинів росії проти людяності в Україні????/?/?
На мудладебілофони йдуть мільярди, тож трохи нехай український варіант скабєєвої і симонян в одному обличчі -мазур, поділиться баблом вщятим з кішень «племені», аби зробити в ООН якісний доклад з відеодоказами злочинів росії.
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09.06.2026 08:33 Відповісти
Заради простоъ об эктивності слід визнати, що лист наймудрішого з пропозицією переговорів - це стендап-шоу, аналог - стадіон з порошенком, тільки вже не весь світ. Відповідно хайп вдався, можливість перемовин тепер остаточно заблоковано, в цей час Україна показує всьому світу успіхи в частині атак на критично важливі експортні потужності агресора, і одночасно намагається створити дипломатичний тиск задля досягнення безумовного припинення вогню. Тобто ми спостерігаємо логічне протиріччя - якщо ти добиваєш ворога то тобі вимагати безумовне і всеосяжне припинення вогню - алогічно і шкідливо. Ворог - не дурень, і все це прекрасно розуміє. Насторожує відсутність активних дій у відповідь, отже йде накопичення ресурсів для наступної хвилі масованих атак по критичним вузлам. Це стендап-шоу дужо дорого обходиться Україні.
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09.06.2026 08:35 Відповісти
3амглавы российских Минфина и Центробанка Сергей Алексашенко: "Если вы считаете, что путин из-за каких-то сложностей в экономике, из-за того, что экономика снижается на сколько-то десятков процентов, или что инфляция выросла на сколько-то процентов, прекратит войну, - вы наивный человек.
Поэтому деньги на войну у путина есть. Если в бюджете будут проблемы, то Центробанк всегда придет на помощь и поддержит бюджет, даст ему через банки столько денег, сколько нужно.
путин может сокращать социальные расходы, может сокращать инвестиционные расходы, но то, что он не будет сокращать расходы на войну и будет давать Минобороны столько денег и столько материальных ресурсов, сколько требуется, столько человеческих жизней, сколько армия будет требовать, - у меня в этом пока нет никаких сомнений".
По словам Алексашенко, Россия будет выжимать средства по привычной модели - за счет богатых природных ресурсов.
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09.06.2026 08:36 Відповісти
 
 