Економіка РФ перетворилась на "економіку смерті", - Мельник

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що РФ продовжує війну попри економічний занепад і відмовляється від діалогу на нейтральній території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Україна запропонувала конкретний шлях для руху вперед: зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Нєт". Знову і знову "нєт", – сказав Мельник.

Він нагадав, що 4 червня президент України звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому наголосив на необхідності завершення війни та висловив готовність до прямих переговорів. Натомість російський очільник під час "Петербурзького міжнародного економічного форуму" розповідав про нібито успіхи російської армії та економіки.

"Іронічно, що пан Путін робив це на тлі чорного диму, який здіймався над критично важливими військовими об’єктами поблизу Санкт-Петербурга, ураженими Збройними силами України лише за кілька годин до того. Символізм було важко не помітити", – вказав дипломат.

Водночас Мельник навів заяви російських посадовців, які, за його словами, свідчать про погіршення економічної ситуації в РФ.

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Зокрема, він згадав слова міністра економічного розвитку Максима Решетнікова про "складну ситуацію", попередження міністра фінансів Антона Силуанова щодо ризиків зростання бюджетного дефіциту, а також оцінки депутата Держдуми Рената Сулейманова про можливу неспроможність економіки РФ витримувати тривалу війну проти України.

"Економіка смерті" та витрати на війну

За оцінками аналітиків, які навів дипломат, економіка Росії наближається до структурної стагнації.

"Протягом останніх чотирьох років Росія підтримувала себе завдяки своїй "економіці смерті" – моделі, що спиралася на війну, мілітаризацію та саму смерть як ключові рушії економічної активності", – заявив Мельник.

Він також зазначив, що РФ витрачає близько 10 млрд доларів на рік на одноразові виплати за підписання військових контрактів, а компенсації за загибель військових можуть сягати приблизно 200 тис. доларів.

"Загинути на фронті фактично стало фінансово вигідніше, ніж усе життя працювати на цивільній роботі", – додав він.

Оцінка ситуації на фронті та висновки

Мельник підкреслив, що економічна ситуація Росії, попри заяви керівництва, наближається до критичної точки.

Він також навів оцінку змін на полі бою:

"На полі бою Україна в травні звільнила на 100 квадратних кілометрів більше території, ніж російські війська змогли захопити. І так відбувається вже другий місяць поспіль", – резюмував постійний представник України при ООН.

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