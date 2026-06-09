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146 российских дронов из 166 уничтожены ПВО, - Воздушные силы

В ночь на 9 июня российские захватчики атаковали территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 166 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Враг запустил ракеты из Воронежской области. Пуски БПЛА зафиксированы из:

  • Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово – РФ;
  • ВОТ Донецка, Гвардейского – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Ночная атака РФ: ПВО сбила большинство из 166 дронов

Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

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