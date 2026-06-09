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Новини Результат роботи ППО
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146 російських дронів зі 166 знищено ППО, - Повітряні сили

У ніч проти 9 червня російські загарбники атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Ворог запустив ракети з Воронезької області. Пуски БпЛА зафіксовані з:

  • Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового – РФ;
  • ТОТ Донецька, Гвардійського – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Нічна атака РФ: ППО збила більшість із 166 дронів

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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безпілотник БпЛА (5950) ППО (4171) Повітряні сили (3458)
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