Зеленский примет участие во встрече лидеров Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник, 9 июня, в Таллинне проведет встречу с главами правительств стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8). В мероприятии также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение эстонского правительства.
Эстония председательствует в NB8 в 2026 году
Как отмечается, в этом году Эстония председательствует в NB8. По словам Михала, страны Северно-Балтийской восьмерки являются одними из самых последовательных партнеров Украины с начала полномасштабного вторжения России. Общий объем помощи, предоставленной государствами NB8, превышает 42 млрд евро, что является самым большим показателем в мире в пересчете на одного человека.
Зеленский присоединится к встрече в Таллинне
"Я рад, что к нам присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Поддержка Украины является одним из главных приоритетов эстонского председательства в NB8. Мы обсудим, как усилить оборонный потенциал Украины, усилить давление на Россию и сделать Европу в целом более безопасной", - заявил премьер-министр Эстонии.
Помимо Украины, главы правительств стран NB8 сосредоточатся на вопросах конкурентоспособности, развития искусственного интеллекта и региональной безопасности. По итогам встречи ожидается принятие совместного заявления премьер-министров стран Северо-Балтийской восьмерки и декларации об углублении сотрудничества в сфере безопасности и обороны между NB8 и Украиной.
"Страны Северно-Балтийской восьмерки формируют один из наиболее интегрированных регионов Европы. Нас объединяют общие ценности, тесное сотрудничество в сфере безопасности и стремление быть лидерами как в инновациях, так и в оборонных технологиях. В Таллинне мы обсудим, как сделать следующий шаг для того, чтобы наш регион стал еще более конкурентоспособным, безопасным и влиятельным", - отметил Михал.
Ожидается совместное заявление по итогам встречи
В рамках визита также запланирована двусторонняя встреча премьер-министра Эстонии и президента Украины.
Во время пребывания в Эстонии Владимир Зеленский проведет встречу с президентом страны Аларом Карисом.
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