Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у вівторок, 9 червня, у Таллінні проведе зустріч із главами урядів країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8). До заходу також долучиться президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення естонського уряду.

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Естонія головує у NB8 у 2026 році

Як зазначається, цього року Естонія головує у NB8. За словами Міхала, країни Нордично-Балтійської вісімки є одними з найпослідовніших партнерів України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальний обсяг допомоги, наданої державами NB8, перевищує 42 млрд євро, що є найбільшим показником у світі у перерахунку на одну особу.

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Зеленський долучиться до зустрічі в Таллінні

"Я радий, що до нас приєднається президент України Володимир Зеленський. Підтримка України є одним із головних пріоритетів естонського головування в NB8. Ми обговоримо, як посилити оборонний потенціал України, посилити тиск на Росію та зробити Європу в цілому безпечнішою", - заявив прем’єр-міністр Естонії.

Окрім України, глави урядів країн NB8 зосередяться на питаннях конкурентоспроможності, розвитку штучного інтелекту та регіональної безпеки. За підсумками зустрічі очікується ухвалення спільної заяви прем’єр-міністрів країн Нордично-Балтійської вісімки та декларації щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони між NB8 та Україною.

"Країни Нордично-Балтійської вісімки формують один із найбільш інтегрованих регіонів Європи. Нас об’єднують спільні цінності, тісна співпраця у сфері безпеки та прагнення бути лідерами як в інноваціях, так і в оборонних технологіях. У Таллінні ми обговоримо, як зробити наступний крок для того, щоб наш регіон став ще більш конкурентоспроможним, безпечним та впливовим", - зазначив Міхал.

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Очікується спільна заява за підсумками зустрічі

У межах візиту також запланована двостороння зустріч прем’єр-міністра Естонії та президента України.

Під час перебування в Естонії Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом країни Аларом Карісом.