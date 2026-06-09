ЦИК зарегистрировала политолога Давидюка народным депутатом Украины
Центральная избирательная комиссия на заседании 9 июня зарегистрировала политолога Николая Давидюка в качестве народного депутата Украины от партии "Голос".
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что во время заседания комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины.
Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).
Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.
Что известно о Давидюке
- Николай Давидюк - известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".
С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.
Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:
- IRI (International Republican Institute);
- NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);
- Украинская Академия Лидерства.
Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Дій з нами" совместно с Мустафой Найемом.
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