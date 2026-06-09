ЦИК зарегистрировала политолога Давидюка народным депутатом Украины

Фото: Facebook / Mykola Davydiuk

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 июня зарегистрировала политолога Николая Давидюка в качестве народного депутата Украины от партии "Голос".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

Отмечается, что во время заседания комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).

Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.

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Что известно о Давидюке

Николай Давидюк - известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".

С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:

IRI (International Republican Institute);

(International Republican Institute); NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);

(Нидерландский институт многопартийной демократии); Украинская Академия Лидерства.

Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Дій з нами" совместно с Мустафой Найемом.

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