РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Новые нардепы в Раде
1 347 3

ЦИК зарегистрировала политолога Давидюка народным депутатом Украины

Николай Давидюк
Фото: Facebook / Mykola Davydiuk

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 июня зарегистрировала политолога Николая Давидюка в качестве народного депутата Украины от партии "Голос".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что во время заседания комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под № 27).

Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК признала Андрея Левуса избранным нардепом от "Евросолидарности" после отказа Пятигорца

Что известно о Давидюке

  • Николай Давидюк - известный украинский политолог и аналитик. Он проходил стажировку в престижной Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard Kennedy School). Является автором актуального исследования "Как работает путинская пропаганда".

С начала полномасштабного вторжения РФ Давидюк активно занимается волонтерской деятельностью. На своем авторском YouTube-канале ему удалось аккумулировать и собрать уже около 100 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Давидюк работал национальным тренером и преподавателем в таких международных организациях:

  • IRI (International Republican Institute);
  • NIMD (Нидерландский институт многопартийной демократии);
  • Украинская Академия Лидерства.

Он был сертифицированным наблюдателем на выборах от ОБСЕ и работал на избирательных кампаниях в Грузии (2013), Испании (2015) и Кыргызстане (2017). В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Дій з нами" совместно с Мустафой Найемом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" - новый депутат: ЦИК признала избранной Елену Киевец

Автор: 

депутат (3351) политолог (893) ЦИК (3569) Голос партия (492)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей притомний, подивимось, чи не скурвлять.
показать весь комментарий
09.06.2026 16:07 Ответить
Давидюк поки що порядна людина. Хіба що у Верховній Раді скурвиться, як багато інших народних депутатів. Подивимося....
показать весь комментарий
09.06.2026 16:17 Ответить
А партію "Мовчання" ще ніхто не застовбив?? Бо "Голос" така "гучна" партія виявилася,що аж....
показать весь комментарий
09.06.2026 17:30 Ответить
 
 