ЦВК зареєструвала політолога Давидюка народним депутатом України

Фото: Facebook / Mykola Davydiuk

Центральна виборча комісія на засіданні 9 червня зареєструвала політолога Миколу Давидюка народним депутатом України від партії "Голос".

Про це повідомила пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначаться, що під час засідання комісія розглянула заяву і необхідні документи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

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Що відомо про Давидюка

Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".

З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:

IRI (International Republican Institute);

(International Republican Institute); NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);

(the Netherlands Institute for Multiparty Democracy); Українська Академія Лідерства.

Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.

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