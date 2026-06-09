ЦВК зареєструвала політолога Давидюка народним депутатом України
Центральна виборча комісія на засіданні 9 червня зареєструвала політолога Миколу Давидюка народним депутатом України від партії "Голос".
Про це повідомила пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначаться, що під час засідання комісія розглянула заяву і необхідні документи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.
Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).
Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.
Що відомо про Давидюка
- Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".
З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.
Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:
- IRI (International Republican Institute);
- NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
- Українська Академія Лідерства.
Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.
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