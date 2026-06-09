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ЦВК зареєструвала політолога Давидюка народним депутатом України

Микола Давидюк
Фото: Facebook / Mykola Davydiuk

Центральна виборча комісія на засіданні 9 червня зареєструвала політолога Миколу Давидюка народним депутатом України від партії "Голос".

Про це повідомила пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначаться, що під час засідання комісія розглянула заяву і необхідні документи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

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Що відомо про Давидюка

  • Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Він проходив стажування в престижній Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті (Harvard Kennedy School). Є автором актуального дослідження "Як працює путінська пропаганда".

З початку повномасштабного вторгнення РФ Давидюк активно займається волонтерською діяльністю. На своєму авторському YouTube-каналі йому вдалося акумулювати та зібрати вже близько 100 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Давидюк працював національним тренером та викладачем у таких міжнародних організаціях:

  • IRI (International Republican Institute);
  • NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy);
  • Українська Академія Лідерства.

Він був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017). У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Найємом.

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депутат (1888) політолог (67) ЦВК (1164) Голос партія (507)
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Цей притомний, подивимось, чи не скурвлять.
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09.06.2026 16:07 Відповісти
Давидюк поки що порядна людина. Хіба що у Верховній Раді скурвиться, як багато інших народних депутатів. Подивимося....
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09.06.2026 16:17 Відповісти
 
 