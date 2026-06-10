112 0
Российский беспилотник нанес удар по Херсону: двое пострадавших
Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Центральному району Херсона, вследствие чего пострадали двое мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Facebook.
Удар по городу: раненым оказывают помощь
По информации областных властей, атака произошла около 20:10. Вследствие удара ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 52 лет.
У пострадавших диагностировали взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс.
Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее мы сообщали, что российский дрон попал в автомобиль в Харьковской области. Вследствие атаки погибла женщина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль