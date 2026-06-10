Российский беспилотник нанес удар по Херсону: двое пострадавших

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Центральному району Херсона, вследствие чего пострадали двое мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Facebook.

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Удар по городу: раненым оказывают помощь

По информации областных властей, атака произошла около 20:10. Вследствие удара ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 52 лет.

У пострадавших диагностировали взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс.

Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что российский дрон попал в автомобиль в Харьковской области. Вследствие атаки погибла женщина.

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