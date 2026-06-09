Российский дрон попал в автомобиль на Харьковщине: погибла женщина

Российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона по гражданскому автомобилю возле поселка Питомник в Харьковской области. Вследствие атаки погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрел гражданского автомобиля на Харьковщине

Атака произошла около 16:30 на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником.

По данным главы ГВА, в автомобиле находились пять человек.

От полученных ранений 70-летняя женщина скончалась на месте. Еще три женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу в Харькове.

"В настоящее время устанавливается дополнительная информация об этом происшествии, а также о цели поездки людей на опасную приграничную территорию", – отметил Задоренко.

Как сообщалось, вражеский дрон атаковал полицейский автомобиль во время обезвреживания беспилотника в Харьковской области: погиб взрывотехник, четверо пострадали.

Также мы сообщали, что войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области. Два человека в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вынес приговор агенту РФ, который наводил ракетные удары по Днепру – 15 лет тюрьмы