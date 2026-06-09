Российский дрон попал в автомобиль на Харьковщине: погибла женщина
Российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона по гражданскому автомобилю возле поселка Питомник в Харьковской области. Вследствие атаки погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко в Telegram.
Обстрел гражданского автомобиля на Харьковщине
Атака произошла около 16:30 на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником.
По данным главы ГВА, в автомобиле находились пять человек.
От полученных ранений 70-летняя женщина скончалась на месте. Еще три женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу в Харькове.
"В настоящее время устанавливается дополнительная информация об этом происшествии, а также о цели поездки людей на опасную приграничную территорию", – отметил Задоренко.
Как сообщалось, вражеский дрон атаковал полицейский автомобиль во время обезвреживания беспилотника в Харьковской области: погиб взрывотехник, четверо пострадали.
- Также мы сообщали, что войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области. Два человека в тяжелом состоянии.
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