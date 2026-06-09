Враг нанес удар КАБом по Днепропетровской области: 7 раненых, двое в тяжелом состоянии. ФОТО
Днём 9 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОГА, 7 человек получили ранения в результате вражеского обстрела.
Детали
Как отмечается, враг атаковал КАБ. Получили ранения 7 человек. Трое из них госпитализированы. 47-летняя женщина и 66-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Повреждены несколько многоэтажных и частных домов. Повреждена и местная спортивная школа.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль