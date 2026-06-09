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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг нанес удар КАБом по Днепропетровской области: 7 раненых, двое в тяжелом состоянии. ФОТО

Днём 9 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОГА, 7 человек получили ранения в результате вражеского обстрела.

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Детали

Как отмечается, враг атаковал КАБ. Получили ранения 7 человек. Трое из них госпитализированы. 47-летняя женщина и 66-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Повреждены несколько многоэтажных и частных домов. Повреждена и местная спортивная школа.

удар по Днепропетровской области

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Автор: 

обстрел (33063) КАБ (546) Днепропетровская область (5302) Синельниковский район (555) Василевка (1)
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