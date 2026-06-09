Ворог ударив КАБом по Дніпропетровщині: 7 поранених, дві людини у важкому стані. ФОТО

Вдень 9 червня 2026 року війська РФ ударили по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

За даними ОВА, 7 людей зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу.

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Деталі

Як зазначається, ворог атакував КАБ. Дістали поранень 7 людей. Троє з них госпіталізовані. 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані.



Понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків. Пошкоджена й місцева спортивна школа.

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