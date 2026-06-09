РФ завдала повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

Росіяни вночі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, що виникла внаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, після завершення робіт та прямуючи до місця постійної дислокації, надзвичайники знову опинилися під ворожим ударом.

"Агресор підступно атакував пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На щастя, особовий склад не постраждав.

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Наслідки











Обстріли області

Загалом, за даними ОВА, майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками. Троє людей постраждали.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 42 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Горіли приватна оселя і гараж. Пошкоджене пожежне авто.

У Троїцький громаді Павлоградського району знищені приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя понівечена. Постраждала 63-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

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