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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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РФ нанесла повторный удар по спасателям в Днепропетровской области: повреждена техника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне ночью обстреляли спасателей во время тушения пожара в частном жилом доме, возникшего в результате вражеского обстрела в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Как отмечается, после завершения работ и по пути к месту постоянной дислокации, спасатели снова оказались под вражеским ударом.

"Агрессор коварно атаковал пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

К счастью, личный состав не пострадал.

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Последствия

обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области

Обстрелы области

Всего, по данным ОВА, почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками. Трое человек пострадали.

  • В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственное сооружение, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 42 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно.
  • В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады. Горели частный дом и гараж. Повреждена пожарная машина.
  • В Троицкой громаде Павлоградского района уничтожены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.

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Автор: 

обстрел (33063) Никополь (1397) Днепропетровская область (5294) Никопольский район (789) Синельниковский район (555)
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