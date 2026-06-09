РФ нанесла повторный удар по спасателям в Днепропетровской области: повреждена техника. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне ночью обстреляли спасателей во время тушения пожара в частном жилом доме, возникшего в результате вражеского обстрела в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Как отмечается, после завершения работ и по пути к месту постоянной дислокации, спасатели снова оказались под вражеским ударом.
"Агрессор коварно атаковал пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.
К счастью, личный состав не пострадал.
Последствия
Обстрелы области
Всего, по данным ОВА, почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками. Трое человек пострадали.
- В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственное сооружение, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 42 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно.
- В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады. Горели частный дом и гараж. Повреждена пожарная машина.
- В Троицкой громаде Павлоградского района уничтожены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.
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