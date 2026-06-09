Російський дрон влучив у авто на Харківщині: загинула жінка
Російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю біля селища Питомник Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка у Телеграмі.
Обстріл цивільного авто на Харківщині
Атака відбулася близько 16:30 на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.
За даними голови МВА, в автомобілі перебували п’ятеро людей.
Від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці. Ще три жінки віком 80, 74 і 49 років, а також 62-річний чоловік дістали численні уламкові поранення. Постраждалих доставили до лікарні в Харкові.
"Наразі встановлюється додаткова інформація про цю подію, а також про мету поїздки людей на небезпечну прикордонну територію", – зазначив Задоренко.
Як повідомлялося, ворожий дрон атакував авто поліції під час знешкодження безпілотника на Харківщині: загинув вибухотехнік, четверо постраждалих.
- Також ми повідомляли, що війська РФ ударили по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині. Дві людини у важкому стані.
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