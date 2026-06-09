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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Російський дрон влучив у авто на Харківщині: загинула жінка

Обстріл Харківщини

Російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю біля селища Питомник Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка у Телеграмі.

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Обстріл цивільного авто на Харківщині

Атака відбулася близько 16:30 на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.

За даними голови МВА, в автомобілі перебували п’ятеро людей.

Від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці. Ще три жінки віком 80, 74 і 49 років, а також 62-річний чоловік дістали численні уламкові поранення. Постраждалих доставили до лікарні в Харкові.

"Наразі встановлюється додаткова інформація про цю подію, а також про мету поїздки людей на небезпечну прикордонну територію", – зазначив Задоренко.

Як повідомлялося, ворожий дрон атакував авто поліції під час знешкодження безпілотника на Харківщині: загинув вибухотехнік, четверо постраждалих.

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обстріл (34415) атака (1624) Харківська область (2822) Харківський район (928) Питомник (1)
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09.06.2026 20:18 Відповісти
 
 