Ворожий дрон атакував авто поліції під час знешкодження безпілотника на Харківщині: загинув вибухотехнік, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж
У неділю, 7 червня, в Ізюмському районі Харківської області російський БпЛА атакував службове авто поліції, коли правоохоронці знешкоджували інший безпілотник, який не здетонував. Внаслідок ворожої атаки загинув поліцейський, ще троє правоохоронців та цивільна людина постраждали.
Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.
Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.
Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина.
Всім постраждалим надається медична допомога.
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