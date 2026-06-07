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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворожий дрон атакував авто поліції під час знешкодження безпілотника на Харківщині: загинув вибухотехнік, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

У неділю, 7 червня, в Ізюмському районі Харківської області російський БпЛА атакував службове авто поліції, коли правоохоронці знешкоджували інший безпілотник, який не здетонував. Внаслідок ворожої атаки загинув поліцейський, ще троє правоохоронців та цивільна людина постраждали.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

атака дрона на Харківщині

Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

атака дрона на Харківщині

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина.

атака дрона на Харківщині

Всім постраждалим надається медична допомога.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) атака (1611) Харківська область (2813) Ізюмський район (231) Чистоводівка (2)
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07.06.2026 20:01 Відповісти
Дивно, як тихо під такою новиною. Зазвичай при згадці поліції завжди аншлаг.)
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07.06.2026 20:11 Відповісти
Аншлаг коли мусора, а коли загинув поліцейський- це сум. Не треба усіх до кучі.
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07.06.2026 20:35 Відповісти
Царство Небесне ВОЇНУ!
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07.06.2026 20:21 Відповісти
Вічна пам'ять достойному поліцейському ,
щирі співчуття родині .
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07.06.2026 20:34 Відповісти
 
 