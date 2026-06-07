РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
836 6

Вражеский дрон атаковал полицейскую машину во время обезвреживания беспилотника на Харьковщине: погиб полицейский, четверо пострадали. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 7 июня, в Изюмском районе Харьковской области российский БПЛА атаковал служебный автомобиль полиции, когда правоохранители обезвреживали другой беспилотник, который не взорвался. В результате вражеской атаки погиб полицейский, еще трое правоохранителей и один гражданский человек получили ранения.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района сотрудники полиции отрабатывали вызов по обезвреживанию обнаруженного взрывоопасного предмета, а именно - беспилотника неустановленного типа, который не взорвался.

атака дрона в Харьковской области

Во время работы взрывотехников на месте происшествия вражеский БПЛА попал в служебное транспортное средство правоохранителей.

атака дрона в Харьковской области

От удара на месте погиб полицейский взрывотехнической службы. Пострадали еще трое сотрудников подразделения и один гражданский человек.

атака дрона в Харьковской области

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Смотрите также: Сутки в Харьковской области: под ударом 20 населенных пунктов, один человек погиб, 6 человек пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5292) атака (1549) Харьковская область (2760) Изюмский район (231) Чистоводовка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке треба на дистанційне переводити...
показать весь комментарий
07.06.2026 20:01 Ответить
Дивно, як тихо під такою новиною. Зазвичай при згадці поліції завжди аншлаг.)
показать весь комментарий
07.06.2026 20:11 Ответить
Аншлаг коли мусора, а коли загинув поліцейський- це сум. Не треба усіх до кучі.
показать весь комментарий
07.06.2026 20:35 Ответить
Царство Небесне ВОЇНУ!
показать весь комментарий
07.06.2026 20:21 Ответить
Вічна пам'ять достойному поліцейському ,
щирі співчуття родині .
показать весь комментарий
07.06.2026 20:34 Ответить
 
 