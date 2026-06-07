Вражеский дрон атаковал полицейскую машину во время обезвреживания беспилотника на Харьковщине: погиб полицейский, четверо пострадали. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 7 июня, в Изюмском районе Харьковской области российский БПЛА атаковал служебный автомобиль полиции, когда правоохранители обезвреживали другой беспилотник, который не взорвался. В результате вражеской атаки погиб полицейский, еще трое правоохранителей и один гражданский человек получили ранения.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района сотрудники полиции отрабатывали вызов по обезвреживанию обнаруженного взрывоопасного предмета, а именно - беспилотника неустановленного типа, который не взорвался.
Во время работы взрывотехников на месте происшествия вражеский БПЛА попал в служебное транспортное средство правоохранителей.
От удара на месте погиб полицейский взрывотехнической службы. Пострадали еще трое сотрудников подразделения и один гражданский человек.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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