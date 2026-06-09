Російський безпілотник вдарив по Херсону: двоє постраждалих

Російські війська атакували безпілотником Центральний район Херсона, унаслідок чого постраждали двоє мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

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Удар по місту: поранені отримують допомогу

За інформацією обласної влади, атака сталася близько 20:10. Унаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків віком 40 і 52 роки.

У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Обом надається необхідна медична допомога.

Раніше ми повідомляли, що російський дрон влучив у авто на Харківщині. У результаті атаки загинула жінка.

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